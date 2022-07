BCF Wolfratshausen: Ein kleiner Umbruch zum Saisonstart

Von: Oliver Rabuser

Das Team des BCF Wolfratshausen in der Saison 2022/23

BCF Wolfratshausen mit neuem Trainer und neuem Personal

Wolfratshausen – Quo vadis, BCF Wolfratshausen? Diese Frage drängt sich diesen Sommer fast ein wenig auf. Über zwei Spielzeiten hinweg bastelten Mitch Rödl und Jona Lehr an einem Team, das dem Abwärtstrend nach zwei unmittelbar aufeinander folgenden Abstiegen trotzen sollte. Das gelang insoweit, als nach der vergangenen Spielzeit ein stabiler Bezirksligist an den neuen Trainer Heinz Tochtermann übergeben werden konnte. Für mehr reichte es nicht, weil bei Kadertiefe, Trainingseifer, aber auch Qualität einige Prozentpunkte fehlten.

Ein kleiner Umbruch

Lange gehörten die Farcheter im Vorjahr dem Pool der ambitionierten Aufstiegskandidaten an, auf der Zielgeraden mussten sie jedoch abreißen lassen. Heuer wird die Herausforderung eine ganz andere. Zwar betont Abteilungsleiter Helmut Forster stets, dass man zunächst vorne mit hinschnuppern möchte – um im Folgejahr wenigsten die Landesliga in Angriff zu nehmen. Doch dazu wird es voraussichtlich nicht kommen. Nach wie vor ist der Ballclub einer der Vereine mit dem geringsten Budget. Selbst in der siebtklassigen Bezirksliga kein unwesentlicher Aspekt. Hinzu kommt der Umstand, dass heuer einige hochkarätige Konkurrenten an den Start gehen. Mit dem FC Garmisch-Partenkirchen und dem SV Bad Heilbrunn gibt es beispielsweise zwei Landesliga-Absteiger, dazu kommen ein als Geheimfavorit gehandelter Neuling TSV Murnau sowie ambitionierte Transfers einiger gestandener Bezirksligisten.

Interne Baustellen als Beschäftigung

In erster Linie sind es interne Baustellen, mit denen man sich an der Kräuterstraße beschäftigen muss. „Das ist schon ein kleiner Umbruch“, sagt Tochtermann. Eher schon ein richtig großer, stehen doch einer Handvoll von Abgängen deutlich mehr Zugänge gegenüber. Die kommen aus den unterschiedlichsten Ligen, allesamt aber aus dem unteren Bereich. Spannend ist auch die Frage, wie oft vormalige Leistungsträger wie Timon Hummel und Lehr als Standby-Aktive zur Verfügung stehen. Fraglos ein schmerzhafter Schlag ins Kontor ist die Kreuzbandverletzung von Stammkeeper Adrian Neumeier. Beinahe hätte der BCF nur zwei Torhüter für beide Herrenteams gehabt, ehe es gelang, mit Simon Oppolzer ein Talent vom SV Planegg-Krailling an die Kräuterstraße zu lotsen. Als extrem instabil entpuppte sich die Defensive während der Testwochen. Einladungen an die gegnerischen Angreifer waren keinesfalls Einzelfälle. „Da müssen wir uns etwas einfallen lassen“, konstatierte Tochtermann nach dem 2:3 beim FC Kosova.

Spielerisches Potenzial ist unbestritten

Der ehemalige Profi versucht, der neuen Gemeinschaft mit Co-Trainer Leo Fleischer Leben einzuhauchen, sie auf die Erfordernisse einzustellen, bei der täglichen Trainingsarbeit zu verbessern. Mit Fachwissen und Bestimmtheit, jedoch ohne überzogene Autorität. Das spielerische Potenzial des Teams ist unbestritten, zumal mit Adama Diarra und Amani Mburaka zuletzt zwei dribbelstarke Offensivkräfte den Kader verstärkten. Aufgrund der ständig wechselnden Aufstellungen hat sich während der Vorbereitung noch keine Hierarchie im Team entwickelt, sodass man sehnsüchtig auf die Rückkehr von Kapitän Ralf Schubnell hofft. Zum Auftakt am Samstag, 30. Juli, um 14 Uhr daheim gegen den FC Garmisch-Partenkirchen wird das noch nicht der Fall sein.