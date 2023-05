Ein Spiel zur Unzeit für den ASV Dachau

Landesliga Südost

Der ASV Dachau hätte Partie gern verlegt. Doch Forstinning, abstiegsbedroht wie der ASV, spielt nicht mit. Wichtige Spieler stehen den Dachauern nicht zur Verfügung.

Dachau – Die Teams der Fußball-Landesliga Südost gehen in die entscheidende Saisonphase. Für den ASV Dachau steht am heutigen Samstag (13 Uhr) gegen den VfB Forstinning viel auf dem Spiel. Die Gäste sind ebenfalls noch abstiegsbedroht und haben wohl auch deshalb dem Vorschlag der Dachauer auf eine Verlegung nicht zugestimmt.

„Ich bin mir sicher, dass sie vor drei Monaten zugesagt hätten“, mutmaßt ASV-Coach Manuel Haupt. Doch weder am Freitag, am Sonntag noch am Samstag zu einem früheren Zeitpunkt wollten die Forstinninger in Dachau antreten. Bitter für die Dachauer, denn Thomas Rieger und Zvonimir Kulic sind auf einer Hochzeit und werden das Duell somit verpassen. Fabian Liedl fehlt ebenfalls, Maximilian Bergner ist fraglich. Somit hat sich die Situation gegenüber dem 3:3 am vergangenen Wochenende in Holzkirchen deutlich verschlechtert.

Dachau steckt weiterhin mitten im Abstiegsstrudel. Der Vorsprung auf Freising – und damit auf den ersten direkten Abstiegsplatz – beträgt nur drei Punkte, wobei der direkte Vergleich für die Dachauer spricht. Gewinnen die Dachauer auch gegen Forstinning, dürfen sie sogar vom direkten Klassenerhalt träumen.

Dass sie Forstinning ärgern können, haben sie im Hinspiel demonstriert. „Es war eines unserer besten Spiele in dieser Saison“, erinnert sich Haupt an den 3:0-Erfolg Mitte Oktober. Sein Team war damals der Favoritenschreck – und Forstinning in der Spitzengruppe.

Mittlerweile beträgt der Rückstand der Forstinninger auf Tabellenführer Traunstein 13 Punkte. Grund dafür ist die Krise im Kalenderjahr 2023, wobei der Start aus der Winterpause mit zwei Siegen noch erfolgreich war. Doch dann riss der Faden. Mittlerweile hat die Elf von Ivica Coric seit neun Spielen nicht mehr gewonnen, blieb in sechs dieser Spiele ohne eigenen Treffer. Die Folge: In der Tabelle ging es weit zurück, der Vorsprung auf den 14. Platz beträgt nur noch einen Punkt. Auch Forstinning braucht also unbedingt Ergebnisse, um nicht doch noch auf die Relegationsplätze abzurutschen.

Die Dachauer wiederum wollen zum dritten Mal in Folge ungeschlagen bleiben. Einer, der in der Crunchtime der Saison noch wichtig werden könnte, ist Sebastian Mack. Der Offensivallrounder war lange verletzt, hat aber den Härtetest am vergangenen Donnerstag bei der zweiten Mannschaft bestanden. Er spielte in der Kreisklassen-Partie beim TSV Bergkirchen durch und erzielte beim 2:2 beide Treffer der ASV-Reserve – darunter den Ausgleich in der Nachspielzeit. „Für uns ist wichtig, dass Sebi im Endspurt wieder eine Option ist“, sagt Haupt.