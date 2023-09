TuS Geretsried II: „Eine erschreckende Einstellung“

Von: Rudi Stallein

Kamen in Kreuth unter die Räder: Fabian Bauer (re.) und sein TuS Geretsried II. © hl/Archiv

Schmeichelhaftes 0:3 – TuS Geretsried II geht in Kreuth unter

Geretsried – Vor dem Saisonstart wurde sie als einer der Top-Favoriten in der Kreisliga 1 gehandelt. Bei der 0:3-Niederlage beim FC Real Kreuth bleibt die Geretsrieder Landesligareserve allerdings den Nachweis ihrer Liga-Tauglichkeit schuldig. „Das Ergebnis ist an diesem Spiel noch das Beste. Wenn wir hier sechs oder sieben Tore bekommen hätten, können wir uns auch nicht beschweren“, stellte Hans Schneider nach Spielschluss fest und räumte ein, er sei „ein bisschen ratlos, wie so eine Leistung zustande kommen kann.“

Eine erschreckende Einstellung

Nur den ersten zehn Minuten mochte er dem Spiel seiner Mannschaft das Prädikat „okay“ zugestehen. Im weiteren Verlauf musste der TuS-Coach zusehen, wie seine Truppe es den Gastgebern recht leicht machte – mangels Einsatzwillen und mit laschem Zweikampfverhalten, zu wenig Laufbereitschaft. „Wir waren nicht ansatzweise bereit, eine Einstellung zum Spiel zu finden.“ So retteten sich die Gäste mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Änderungen zeigen keine Wirkung

Ein „paar Änderungen“ brachten nicht die gewünschte Wirkung. Im Gegenteil: Kaum waren die Mannschaften wieder auf dem Platz, erzielte der auf Kreuther Seite gerade ins Spiel gekommene Danu Petru Samoila die überfällige 1:0-Führung. Wer nun ein Aufbäumen des TuS erwartet hatte, sah sich getäuscht. „Wir hatten eine Mannschaft auf dem Platz, die Kreuth hätte schlagen können, ich verstehe nicht, warum wir so kapituliert haben“, kleidete Schneider seine Ratlosigkeit in Worte.

In der Schlussphase bauten Marinus Höss (87.) und Tobias Frank (91.) den Kreuther Vorsprung auf 3:0 aus.

Kreuth mit Siegeswillen

„Man hat gesehen, dass Kreuth dieses Spiel gewinnen wollte. Die haben richtig Gas gegeben. Wir waren auch da – mehr aber auch nicht“, zeigte sich Schneider enttäuscht. Nach zwei Siegen zum Saisonstart wurde seine hoch gehandelte Truppe wieder auf den Boden geholt. „Unsere Einstellung heute war erschreckend“, fasste der TuS-Coach zusammen. „Einige haben scheinbar noch nicht begriffen, was Kreisliga ist.“ RUDI STALLEIN

FC Real Kreuth - TuS Geretsried II 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 (47.) Samoila, 2:0 (87.) Höss, 3:0 (90.+1) Frank. – Rote Karte: Puscher (TuS, 89.). – Schiedsrichter: Jannis Maurer. – Zuschauer: 120. TuS Geretsried II: S. Untch - Kreller, Puscher, Bauer, Klein, Rados, Redjepi, Öttl, Fischer, Kuqi, M. Untch. Eingewechselt: Raic, Aliu, Gall, D. Podunavac.