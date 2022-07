Einer raus, einer weiter

Da nahm das Unheil seinen Anfang: Peißenbergs Torhüter Adrian Erhart kann den Altenstadter Führungstreffer durch Michael Zwick (im weißen Trikot) nicht verhindern. Foto: halmel © halmel

Landkreis – Der Totopokal im Kreis Zugspitze geht in den vier Spielgruppen in seine entscheidende Phase. In der dritten Runde wurde das Feld der Teams aus dem Landkreis Weilheim-Schongau weiter ausgedünnt.

In der Spielgruppe West blieb der SV Raisting, der erneut mit seiner zweiten Garnitur antrat, zum dritten Mal in Folge ohne Gegentreffer. Beim Kreisklassen-Aufsteiger TSV Rott setzte sich die SVR-Zweite deutlich mit 4:0 (1:0) durch. Alexander Schappele brachte die Gäste in der ersten Hälfte in Führung (38.). Als die Hausherren nach der Pause auf den Ausgleich drängten, erzielte Majid Hassan das 2:0 für die Raistinger (70.). Als ein Spieler der Hausherren eine – mit Beginn dieser Saison wieder eingeführte – Zehn-Minuten-Strafe verbüßen musste, sorgte Justin Steeg mit dem 3:0 für die Entscheidung (80.). Kurz vor Schluss traf Steeg auch noch zum 4:0-Endstand (88.).

Für den TSV Peißenberg ist der Totopokal nach der 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den TSV Altenstadt Geschichte. In einer recht flotten Partie gingen die Altenstadter durch Michael Zwick Mitte der ersten Hälfte in Führung (28.). Gleich nach dem Wechsel ließ Altenstadts Kapitän Franz Demmler das 2:0 folgen. Die Peißenberger stemmten sich danach vehement gegen die Niederlage. Spielertrainer Michael Stoßberger gelang auch noch der Anschlusstreffer (77.). Der Ausgleich wollte den Hausherren, die in der Schlussphase nach einer Zeitstrafe gegen Altenstadt in Überzahl waren, aber nicht mehr gelingen. Am Donnerstag zog mit Titelverteidiger TSV Peiting (3:2 beim WSV Unterammergau) eine weitere Mannschaft aus dem Landkreis ins Halbfinale ein..

In der Spielgruppe Mitte wird auf jeden Fall eine Mannschaft aus dem Altlandkreis Weilheim das Finale erreichen. Im Halbfinale am kommenden Mittwoch kommt es zum Duell David gegen Goliath, wenn B-Klassist SVL Weilheim den vier Klassen höher spielenden Bezirksligisten FC Penzberg zum Tanz bittet. Der FCP zog kampflos in diese Runde ein, nachdem Stadtrivale ESV Penzberg das Duell wegen Spielermangels abgesagt hatte. Die Weilheimer zogen durch einen 2:0-Sieg gegen Wangen (ebenfalls B-Klasse) in die nächste Runde ein.