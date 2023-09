„Einfach nur genial“: Semino Rossi crasht Hochzeit von TV-Moderator

ORF-Moderator Bernd Pratter und seine Freundin Claudia gaben sich am vergangenen Wochenende das Jawort. Semino Rossi war ebenfalls dabei – wenn auch überraschend.

Südsteiermark – Der ORF-Moderator Bernd Pratter (49) hat am vergangenen Wochenende seine Freundin Claudia geheiratet. Mit einer Zeremonie voller Schlager-Prominenz war es „einfach nur genial“, wie der frisch Vermählte anschließend auf seinem Social-Media-Kanal berichtete. Semino Rossi (61), der die Hochzeitszeremonie in Begleitung seiner Frau Gabi (59) besuchte, machte im wahrsten Sinne einiges her – denn sein Besuch schien gar nicht geplant gewesen zu sein.

Hohe Prominenz als Hochzeitsgäste: Semino Rossi überrascht das Brautpaar

Wie Bräutigam Bernd Pratter in seinem Dankes-Post auf Facebook verkündet, sei Rossi der große Überraschungsgast der Trauung gewesen. Über die unerwartete Anwesenheit schien sich der TV-Star dennoch gefreut zu haben: „Danke […] an Überraschungsgast Semino Rossi.“

Neben Semino Rossi und seiner Frau gehörten auch weitere Prominente wie Walter Reischl (85), der Frontmann der White Stars, sowie der singende Pfarrer Franz Brei (55) oder die legendären Stoakogler zu den geladenen Gästen, wie die österreichische Tageszeitung Heute.at berichtet. Wegen eines Konzerts soll lediglich der Sänger Andreas Gabalier (38) nicht gekommen sein.

Bernd Pratter ist ein ORF-Urgestein

Der frisch vermählte Moderator ist bereits seit vielen Jahren in der Musikbranche tätig. In über 25 Jahren beim ORF hat Bernd Pratter nicht nur gute Kontakte zur Volksmusik- und Schlagerszene aufgebaut, sondern leitet seit 2004 auch die Musikredaktion von Radio Steiermark. Der ehemalige Lehrer verbrachte sogar selbst über 20 Jahre auf der Bühne, auch als Gitarrist der „Kathreiner“ und „Night Fever“.

Die Fans des ungeplanten Hochzeitsgastes mussten zuletzt eine herbe Enttäuschung verkraften: Ein Schlagerfestival mit Semino Rossi und Michelle wurde kurzfristig abgesagt. Verwendete Quellen: Facebook/Bernd Pratter, Heute.at