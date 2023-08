Eintracht Karlsfeld gastiert beim euphorisierten Aufsteiger aus Aufkirchen

Nach Verletzung wieder im Schwung: Karlsfelds Dominik Schäffer (rechts). Foto: hab © hab

Wenn der TSV Eintracht Karlsfeld am Samstag um 17 Uhr in der Landesliga-Südwest gegen den Ball tritt, hat er eine lange Autofahrt hinter sich.

Karlsfeld – Er ist zu Gast in Aufkirchen, der Ort liegt knapp 40 Kilometer nördlich von Nördlingen.

Die Eintracht-Kicker sind nach sieben Spieltagen das einzige noch ungeschlagene Team der Liga. Trainer Jay Alkan darf mit den ersten Wochen der Saison zufrieden sein, sein Team zeigt kaum Schwächen. Wenn es einen Kritikpunkt gibt, sind es die jeweiligen Anfangsphasen. „Unsere Gegner sind da noch fit und verschieben konsequenter“, stellte Alkan fest. Doch die Karlsfelder wollen nicht darauf warten, ihre Widersacher müde zuspielen, sie wollen im Idealfall dem Spiel von Beginn an ihren Stempel aufdrücken. In Aufkirchen starten sie den nächsten Anlauf.

Vom Aufsteiger aus Mittelfranken dürfen die Karlsfelder allerdings Gegenwehr erwarten, denn Aufkirchen will dieses Mal länger in der Landesliga bleiben als nach dem Aufstieg 2018. Damals ging es nach nur drei Siegen und 18 Punkten in 30 Spielen direkt wieder runter in die Bezirksliga, wo das Team von Trainer Maik Mokos in der vergangenen Saison mit zehn Punkten Vorsprung Meister wurde. Die Euphorie lebt auch nach den ersten Wochen dieser Saison – und dieses Mal ist das Team konkurrenzfähig. Mit drei Siegen bei vier Niederlagen ist der Saisonstart gelungen, auch wenn dies in der ausgeglichenen Südwest-Staffel nur für einen 14. Platz reicht.

Stürmer Leon Ritter und Christ Traub kehren zurück

„Ich weiß nicht viel von Aufkirchen, die Tabelle schauen wir uns aber an. Ich würde sie trotz der Platzierung nicht wie eine Mannschaft einstufen, die unten drinsteht“, sagt Alkan. Und weiter: „Wir hatten mit Liga und Sparkassenpokal sechs Englische Wochen. Ich hoffe, dass trotz der Urlauber die Kraft reicht.“ Immerhin kehren gegenüber dem 2:0-Erfolg gegen Erkheim wieder einige Akteure zurück, darunter die beiden Stürmer Leon Ritter und Chris Traub.

Das 14-Tore-Trio ist damit wieder komplett, und Doppelpacker Martin Schön trägt im Angriff nicht mehr die alleinige Last. Dahinter könnte Dominik Schäffer spielen, der nach seiner Verletzung immer besser in Schwung kommt. „Niki ist mit seinen Läufen in die Tiefe sehr wichtig. Wir brauchen ihn“, sagt Alkan. Seine Qualitäten zeigte Schäffer beim 2:0 gegen Erkheim – seinem ersten Einsatz in dieser Saison. In Aufkirchen winkt nun die Startelf für den ehemaligen Bayernliga-Spieler – und für die Eintracht die Tabellenführung. stm