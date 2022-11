Dorfener Eispiraten erlegen die Löwen

Dorfen jubelt, Waldkraiburg ist niedergeschlagen: So war es nicht nur beim Derby vor zwei Wochen, sondern auch am Freitagabend, diesmal in Waldkraiburg.

Eishockey-Bayernliga: Derbysieg in Waldkraiburg

Von Helmut Findelsberger schließen

Die Dorfener Eispiraten haben in Waldkraiburg einen 4:2-Derbyerfolg gefeiert und durften endlich mal wieder jubeln. Goalie Andi Marek hielt bärenstark.

Dorfen – Dem auf der Waldkraiburger Homepage als „Erzfeind“ bezeichneten ESC Dorfen liegen die Waldstädter anscheinend. Mit einem 4:2-Sieg (2:1, 0:1, 2:0) eroberten die Eispiraten am Freitagabend alle drei Punkte in der Löwen-Höhle, nachdem es im ersten Saison-Duell zwei Zähler gewesen waren.

Mit knapp zwei Wochen Abstand trafen sich zum Bayernliga-Rückrundenstart Löwen und Eispiraten vor stimmungsvoller Derby-Kulisse also erneut. Bei Dorfen war die Ausfallliste immer noch ganz schön lang, aber von den Führungskräften waren bis auf Josef Folger alle im Einsatz. So probierten es nach langer Pause auch Thomas Vrba in seinem erst zweiten und Lukas Kirsch in seinem dritten Saisonspiel wieder.

Nach dem ersten Drittel lagen die Eispiraten dank der besseren Chancenverwertung 2:1 vorne. Topscorer Sandro Schroepfer hatte zweimal zugeschlagen. Die 1:0-Führung (9.) hatte nur 79 Sekunden Bestand, bis Patrick Zimmermann der Ausgleich gelang. Die erneute Führung nach Schroepfers zweitem Streich hielt dann bis zur Sirene. Weitere Treffer wären auf beiden Seiten möglich gewesen, aber sowohl Andi Marek im Dorfener Kasten, als auch sein Gegenüber Christoph Lode machten ihre Sache sehr gut.

Dreieinhalb Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, da traf der langjährige Dorfener Florian Brenninger zum 2:2. Die Löwen erkämpften sich immer mehr Spielanteile und entsprechend auch Einschussmöglichkeiten. Den immer noch nicht ganz gesunden Max Englbrecht vertrat jedoch Marek zwischen den Pfosten ganz hervorragend.

Sollte es im Schlussabschnitt für die Eispiraten zu einem Kraftproblem kommen? Immerhin waren nicht wenige Spieler Anfang der Woche noch krank gewesen. Dorfen warf noch mal 20 Minuten lang alles rein und ging am Ende durchaus als verdienter Sieger vom Eis. Marek hielt bärenstark, vor allem nach dem Führungstreffer von Maxi Steiner. Und zum erlösenden 4:2 traf mit Fabian Kanzelsberger ausgerechnet ein Ex-Löwe ins verwaiste EHC-Tor.

Statistik: Tore/Vorlagen: 0:1 (9.) Schroepfer (Sodja, Kirsch), 1:1 (10.) Zimmermann (Hefke, F. Lode), 1:2 (14.) Schroepfer (Sodja), 2:2 (24.) Brenninger (Popelka, Loboda), 2:3 (48.) Steiner (A. Kanzelsberger, Schuhmann), 2:4 (60.) F. Kanzelsberger (Fischer, Göttlicher /empty-net-goal) – Hauptschiedsrichter: Christoph Ober – Strafminuten: Waldkraiburg 4, Dorfen 6 – Zuschauer: 602.

HELMUT FINDELSBERGER