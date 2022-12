Elf des Jahres in Landesliga Südwest: Neun Teams vertreten – Überraschungen im Angriff

Von: Kilian Drexl

Von links nach rechts: Marco Faller, Michael Loroff, Pascal Schittler © FuPa

Die Vorrunde in der Landesliga Südwest ist absolviert. Wer konnte in diesem Halbjahr am meisten überzeugen? Das ist eure Elf der Vorrunde.

Oberbayern – Die Teams der Landesliga Südwest befinden sich in der Winterpause. Nach dem Faktencheck, bei dem die Top-Statistiken der Teams hervorgehoben wurden, folgt nun die „Elf der Vorrunde“. Akteure aus neun verschiedenen Teams sind vertreten. Der 1. FC Sonthofen und der FC Ehekirchen marschieren vornweg und liefern sich einen spannenden Kampf um die Aufstiegsplätze. Auch im Abstiegskampf geht es in der restlichen Rückrunde noch um alles. Doch welche Spieler brachten Woche für Woche die besten Leistungen und schafften es in die „Elf der Vorrunde“?

Torwart: Ex-NLZ-Talent sichert sich Platz im Kasten

Michael Loroff vom SC Olching hat sich den Platz zwischen den Pfosten in der „Elf der Vorrunde“ gesichert. Ausgebildet wurde der 21-Jährige in den Nachwuchsleistungszentren des FC Augsburg und TSV 1860 München. Loroff kam vor der Saison vom Bayernligisten FC Deisenhofen nach Olching, um mehr Spielzeit zu erhalten. Hier überzeugte er in der Vorrunde nun voll und ganz. Der Stammkeeper des Tabellenzwölften stand in jeder der 20 Partien im Kasten und spielte sich davon fünfmal in die „Elf der Woche“.

Abwehr: Offensivpower bei den Abwehr-Talenten

Die Abwehrreihe der „Elf der Vorrunde“ setzt sich aus Spielern aus drei verschiedenen Vereinen zusammen. Kilian Pittrich gehörte in der Vorrunde bei Aufsteiger VfL Kaufering trotz seines jungen Alters von 20 Jahren zum absoluten Stammpersonal. Er bestritt jedes Spiel für die Überraschungsmannschaft, die auf einem respektablen fünften Tabellenplatz überwintert und nur 23 Gegentreffer kassierte. Pittrich spielte sich dreimal in die „Elf der Woche“ und erzielte einen Treffer.

Der zweite im Bunde ist Philipp Simon vom FC Kempten. Der Verteidiger absolvierte ebenso jede einzelne Begegnung in dieser Spielzeit und war dreimal in der „Elf der Woche“ vertreten. Er fiel vor allem auch durch seine unglaublichen Offensivqualitäten auf. Ganze acht Tore steuerte der 22-Jährige zu den Erfolgen des Tabellendritten bei, der gleichzeitig auch die drittbeste Defensive der Liga (21 Gegentreffer) stellt.

Komplettiert wird die Dreierkette von Jameel Kurukan vom abstiegsbedrohten Aufsteiger TV Erkheim. 2021 spielte er noch für den FC Kempten, in diesem Jahr konnte er gegen seinen Ex-Klub überzeugen und wurde beim 0:0 am 19. Spieltag in die „Elf der Woche“ berufen. Im restlichen Saisonverlauf gelang ihm dieses Kunststück weitere viermal. Damit ist er auch der Verteidiger mit den meisten Nominierungen in die „Elf der Woche“.

Mittelfeld: Duo hat die meisten Nominierungen

Der FC Kempten ist auch im Mittelfeld wieder vertreten. Daniele Sgodzaj erzielte in 15 Spielen fünf Tore. Dreimal landete er dabei in der „Elf der Woche“. Drei Punkte haben die Kemptner Rückstand auf den FC Ehekirchen und Relegationsplatz zwei. Will der FC den Aufstieg schaffen, ist er auch weiter auf Sgodzajs Leistungen angewiesen.

Maximilian Schuch ist der erste Spieler von Aufsteiger SC Oberweikertshofen in der „Elf der Vorrunde“. In der laufenden Saison kann er sieben Tore und acht Assists vorweisen und ist damit einer der Topscorer seines Teams. Viermal schaffte er es in die „Elf der Woche“.

Pascal Schittler vom FC Ehekirchen liegt mit neun Saisontoren auf Rang sechs der Torschützenliste und findet damit völlig verdient seinen Platz in der „Elf der Vorrunde“. Der 23-Jährige, der seine zweite Spielzeit für Ehekirchen bestreitet, wurde siebenmal für die „Elf der Woche“ nominiert.

Gemeinsam mit Serhat Fidan vom SV Mering, der es ebenfalls siebenmal schaffte, stand Schittler am häufigsten von allen Akteuren der Landesliga Südwest in dieser Auswahl. Der Mittelfeldspieler mit dem Baujahr 2002 kam im Sommer vom Bayernligisten Schwaben Augsburg nach Mering und spielte sich dort in den Fokus. In 18 Partien gelangen ihm zwei Tore.

Angriff: Top-Torjäger fehlen überraschend

Im Angriff werden die Nominierungen in die „Elf der Vorrunde“ für viele wohl überraschend kommen. Die beiden Toptorjäger Christoph Hollinger und Andreas Hindelang haben es nämlich mit jeweils nur drei „Elf der Woche“-Nominierungen nicht in die Vorrunden-Auswahl geschafft.

Geschafft hat es dafür Dominik Widemann vom SC Oberweikertshofen. Mit acht Toren und acht Vorlagen ist er Topscorer beim Tabellenneunten. Vor allem seine Tore sorgten dafür, dass der SC nicht auf dem drei Punkte entfernten Abstiegsrelegationsplatz überwintern muss. Drei Berufungen in die „Elf der Woche“ stehen für ihn zu Buche.

Statt seinem Sturmpartner Andreas Hindelang steht Marco Faller vom Tabellenführer 1. FC Sonthofen in der „Elf der Vorrunde“. Überraschenderweise ist er damit auch der einzige Akteur vom Ligaprimus. Mit 49 Toren stellte das Spitzenteam nach Verfolger Ehekirchen die beste Offensive in der Landesliga Südwest. Neben seinen sechs Treffern wusste Faller häufig auch als Vorlagengeber zu glänzen. Vor der Saison wechselte Faller vom Kreisligisten TSV Legau nach Sonthofen. In der laufenden Spielzeit stand er viermal in der „Elf der Woche“.

Dennis Lechner vom TSV Schwabmünchen ist der letzte Bestandteil des Sturm-Trios in der „Elf der Vorrunde“. Der Vorjahresabsteiger steht mit zwei Punkten über dem Strich auf Platz zehn der Tabelle. Lechners fünf Tore in 16 Spielen trugen ihren Teil dazu bei, dass die Schwabmünchner nicht noch weiter unten stehen. Insgesamt viermal wurde er während des bisherigen Saisonverlaufs in die „Elf der Woche“ gewählt.

Wie kommt die Elf des Jahres zustande?

Die „Elf des Jahres“ wählt ihr hauptsächlich selbst. Die Spieler, die es in der bisherigen Spielzeit am häufigsten in die „Elf der Woche“ geschafft haben, machen den Sprung in die „Elf des Jahres“. Für die Nominierung der „Elf der Woche“ gibt es aber auch weitere Kriterien und Faktoren. Neben den abgegebenen Stimmen beeinflussen auch Statistiken, Tore und Vorlagen das Wochen-Ranking. Spieler, die weniger als 20 Minuten im Einsatz waren, werden außerdem nicht berücksichtigt. (Kilian Drexl)