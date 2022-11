Nach kuriosem Finale: Elsenberger holt den Europa-Cup

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Ein goldenes Quintett (v. l.): die Sassbacher Christian Reschauer, Werner Anetzberger, Matthias Kobler, Markus Reschauer und Thomas Elsenberger in Amstetten nach ihrem mittlerweile dritten Europa-Cup-Triumph. © EC Sassbach

Es war ein absolut kurioses Finale beim Europa-Cup der Eisstockschützen in Amstetten. Am Ende holte der Hörlkofener Thomas Elsenberger mit seinen Kameraden vom EC Sassbach den höchsten europäischen Mannschaftstitel.

Hörlkofen – Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister – kein Titel, den Thomas Elsenberger nicht schon mehrfach geholt hätte. Mit seinem EC Sassbach hat der Hörlkofener Eisstockschütze nun am Sonntag das goldene Triple perfektgemacht: Im österreichischen Amstetten siegte er mit seiner Mannschaft nun schon zum dritten Mal beim Europa-Cup – der höchste Titel, den man auf dem Kontinent als Vereinsmannschaft gewinnen kann. Und trotzdem sagte Elsenberger kurz nach der Siegerehrung zu unserer Zeitung: „Saublöd, so zu gewinnen.“ Was war passiert?

Das Finale gegen den Titelverteidiger EV Rottendorf, der den Cup schon fünfmal geholt hatte, wogte hin und her. „Wir waren 3:0 vorne, dann stand’s 3:3, dann waren wir wieder vorne und so weiter“, blickte Elsenberger zurück. Letzten Endes lagen aber die Österreicher vorne, es kam zum letzten Schuss, der für sie alles hätte klarmachen sollen. Doch was macht der Schütze? Er übertritt die Linie am eigenen Haus. Der Regelverstoß – so streng wird das Ganze nicht immer ausgelegt, gab Elsenberger zu – kostete Rottendorf den Titel, Elsenberger und Sassbach gewannen so hauchdünn mit 8:7 Punkten. „Das war schon sehr kurios, das Ganze“, meinte Elsenberger stirnrunzelnd.

„Eigentlich kann’s uns wurscht sein, Sieg ist Sieg. Aber ein fader Beigeschmack ist schon dabei“, zeigte sich der 48-Jährige (O-Ton: „Bestes Eisstock-Alter“) zwiegespalten, um dann letzten Endes doch die Freude überwiegen zu lassen: „Wir sind zum dritten Mal Europacup-Sieger, und der ORF hat gefilmt.“

Schon am Freitag war Elsenberger vor Ort in der Alpenrepublik, Anmeldung und Eröffnungsfeier standen an. Am Samstag war dann die Vorrunde, in der die Sassbacher den Einzug ins Achtelfinale klarmachten, auch „wenn wir alle noch Luft nach oben hatten“, wie Elsenberger befand. 21 Teams aus acht Nationen waren an den Start gegangen.

Über den FC Ottenzell und den EV Strasswalchen kämpften sich die Sassbacher in der K.o.-Phase ins Halbfinale gegen den TSV Hartpenning. Hier gelang Elsenberger mit der grünen, also der schnellsten Scheibe ein Sahneschuss, mit dem er den Einzug der Sassbacher ins Finale klarmachte. „Darauf bin ich ganz, ganz stolz“, freute sich der Gymnasiallehrer, dem dann im Finale „zwei blöde Fehler“ unterliefen. Aber eben kein entscheidender Regelverstoß, der dann die Rottendorfer den Titel kostete.

Für den EC und Elsenberger war es die logische Fortsetzung der letzten Wochen. In der Bundesliga gab es am ersten Spieltag zehn Siege in zwölf Spielen, man ist Tabellenführer vor dem Endspurt Mitte Januar. Der Bundesliga-Titel, er würde sich sicher auch gut machen in Elsenbergers umfangreicher Trophäen-Sammlung. Es wäre der zweite – klar, dass er den auch schon mal geholt hat.