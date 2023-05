Oliver Zeidler: EM-Gold verpasst, Bronze gewonnen

Gemischte Gefühle nach dem Finale – Spitze Richtung Ruderverband

Viele Hobbysportler kennen das, wenn auch von einem anderen Niveau als dem von Oliver Zeidler: Du willst nochmal Gas geben, ein letztes Mal den Turbo zünden – doch der Körper kann einfach nicht mehr. „Meine Kraft, die am Ende noch verfügbar war, habe ich nicht mehr ins Wasser gebracht. Meine Unterarme sind fest geworden, sie haben mir nicht mehr gehorcht“, sagt der Schwaiger. Im Finale der Ruder-EM im slowenischen Bled reichte es für den bereits zweifachen Welt- und Europameister im Einer „nur“ zu Bronze.

Schwaig – Darf man dem 26-Jährigen dann überhaupt gratulieren, schließlich hatte er doch Gold ins Visier genommen? Ja. Er nimmt die Gratulation unserer Zeitung dankend an, schiebt aber gleich hinterher: „Ich war ein bisschen enttäuscht.“ Im Vergleich zum Fiasko bei seiner Heim-EM in München 2022 lief es für Zeidler diesmal wesentlich besser. Im Ziel war ihm die Enttäuschung dennoch sofort anzusehen. Mit leicht gequältem Blick nahm er seine Bronzemedaille entgegen. „Ich wollte natürlich mehr, aber zumindest fahre ich nicht mit leeren Händen nach Hause“, sagt er mit gemischten Gefühlen.

Mit dem dritten EM-Titel nach 2019 und 2021 wurde es nichts, denn der Niederländer Leonard van Lierop und Stefanos Ntouskos aus Griechenland schoben sich vor den Titelfavoriten. Dieser hatte super losgelegt, war nach den ersten 300 Metern in Front. Doch so richtig, sagt er unserer Zeitung am Tag danach, habe er seinen Rhythmus nicht gefunden: „Die Bedingungen wurden sehr herausfordernd.“ Damit meint er zum einen den ihm nicht so recht liegenden Schiebewind, und zum anderen: Motorboot-Wellen. Also Wellen etwa von Journalistenbooten, zudem sei der See für Tourismusverkehr in der Nähe nicht gesperrt gewesen. Aber, betont Zeidler ebenso, hätten damit ja auch die anderen Athleten zu kämpfen gehabt.

Im Halbfinale hatte er sich noch mit drei Sekunden Vorsprung auf Ntouskos durchgesetzt. Trotzdem sagt Zeidler: „Ich nehme hauptsächlich Motivation mit.“ Das Finale sei „ein relativ gutes Rennen gewesen“. Und er hat festgestellt: Die Abstände zu seinen ärgsten Konkurrenten seien nicht groß. Deswegen sei das Ganze für ihn durchaus auch ein positives „Aha-Erlebnis“ gewesen. Er habe gezeigt, dass er bei schwierigen Bedingungen nun konkurrenzfähiger sei. Anders als etwa bei Olympia in Tokio 2021, als er als Topfavorit sogar den Endlauf verpasste.

„Vielleicht werden ja die Bedingungen besser für mich. Gegenwind oder flaches Wasser, das liegt mir mehr“, sagt Zeidler mit Blick unter anderem auf den nächsten Weltcup im italienischen Varese Mitte Juni, aber freilich auch auf die WM Anfang September in Belgrad.

„Es war wichtig, dass es eine Medaille geworden ist, und dass unser Training anschlägt“, sagt Zeidler voller Zuversicht, um dann mal wieder eine kleine Spitze in Richtung Deutscher Ruderverband loszulassen. Denn mit seinem Vater Heimo sei er im Training außen vor, und dieses laufe besser als auf den Stützpunkten, bilanziert er. Scheinbar ist das so, denn Zeidler war am Ende in 14 olympischen Bootsklassen die einzige deutsche Podestplatzierung. Unter anderem wurde das einstige deutsche Flaggschiff, der Achter, enttäuschender Vierter.

Nach dem Finale am Sonntag ging es für die Zeidlers – sein Vater war übrigens deutlich zufriedener mit dem Rennen als er selbst, sagt der Sohnemann – schnell zurück zum Mittagessen ins Hotel und zügig weiter auf die Rückreise nach Schwaig. Die Medaille gefeiert wurde nicht nicht wirklich. Das verkneife er sich lieber, „bis die Saison wirklich rum ist“. Und das ist eben nach Belgrad der Fall. Vielleicht ja dann mit dem dritten WM-Gold um den Hals.