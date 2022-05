SC Baldham-Vaterstetten: Emotions-Garantie im Liga-Finale

Teilen

Noch einmal alles versuchen. Das wollen Kapitän Roman Krumpholz und der SCBV, um den gegnerischen Torwart zu überwinden und den Relegationsplatz zu erreichen. sro © SRO

Eigentlich haben die Bezirksliga-Fußballer des SC Baldham-Vaterstetten keinen Grund, an diesem Samstagnachmittag mit zittrigen Knien um 14 Uhr im Sportpark Aschheim aufzulaufen.

Vaterstetten – Einerseits wurde das Selbstvertrauen mit einem 6:1-Heimsieg über Bad Endorf frisch aufgebügelt. Und sollte 90 Spielminuten später die zehnjährige SCBV-Ära in der Bezirksliga Ost tatsächlich beendet sein, wäre diese Partie nur der Schlussstein im Kreisliga-Bogen, den die Mannschaft quasi mit Saisonstart angelegt hat.

„In Aschheim haben wir die Hoffnung, eine relativ schwache Saison doch noch positiv gestalten zu können.“ In Gedi Sugzdas Formulierung schwingt unverkennbar mit, dass man am letzten Spieltag nicht unverschuldet zwingend auf Schützenhilfe angewiesen ist. „Trotzdem hat keiner von uns bereits mit der Liga abgeschlossen“, sagt Sugzda. „Alle haben Lust, sich noch mal 90 Minuten den Arsch aufzureißen und etwas zu erreichen.“

Ohne Auswärtssieg keine Chance auf die Relegation

Da der SCBV-Coach die Aschheimer zwar im Hinspiel (0:0) beobachtet hat, eine „Tiefenanalyse des Gegners in der Bezirksliga“ jedoch für „nicht so wichtig“ hält, hier noch einmal die Ausgangslage vor dem Liga-Finale: Ohne eigenen Auswärtssieg, unbedeutend in welcher Höhe, braucht sich der SCBV gar nicht mit den Ergebnissen der Konkurrenten Westerndorf und Reichertsheim zu beschäftigen. Sind die eigenen Hausaufgaben erledigt, bräuchte es eine Westerndorfer Niederlage in Buchbach, um das Relegationsticket dank des gewonnenen direkten Vergleichs (und alter Auswärtstorregel) zu lösen. Kommt auch noch eine Reichertsheim-Pleite gegen Forstinning dazu, wären die Baldhamer qua Sondertabelle der drei nun punktgleichen Teams ebenso für die Relegationsrunde qualifiziert. „Egal, wie es ausgeht: es wird in beide Richtungen emotional für uns“, fasst Gedi Sugzda zusammen.

Er selbst möchte während des Spiels übrigens keine Zwischenstände aus Buchbach mitbekommen. Ein Handyverbot könne er jedoch nur für die Ersatzbank verhängen. „Drumherum kann ich das nicht kontrollieren. Da kommt dann sicher was durch. Aber ich stehe eh 90 Minuten an der Seitenlinie und bin voll im Spiel drin.“ In dieser Position beugt sich Sugzda scheinbar einem akustischen Phänomen. „Da verstehe ich nur positive Nachrichten.“