6600 Menschen rennen und robben durch Erding

Von: Dieter Priglmeir

Xletix-Fans: Christoph Kaspari, Ludwig Scheidl, Sebastian Hinz, Douglas Wilson und Andreas Ostermair (v. l.) starteten 2015 in Geisenfeld. Bis auf Hinz sind morgen wieder alle dabei. © Privat

Der Langengeislinger Fußballtrainer Douglas Wilson freut sich auf den Extremhindernislauf dahoam und sagt: „Allein schaffst du den Parcours nicht.“

Erding – „20 Kilometer einfach so dahin laufen – das ist nicht so meine Sache“, sagt Douglas Wilson. Ganz anders ist das, wenn dazwischen mehr als mannshohe Wände aufgebaut sind, oder ein Matschgraben zu durchwaten ist. Dann ist der 38-jährige Erdinger mit Feuereifer dabei. Und deshalb rennt und robbt er auch mit bei der Xletix-Challenge, die am Samstag erstmals in Erding steigt.

Die Xletix-Challenge ist ein Extrem-Hindernislauf für Teams. „Allein schaffst du manche Hindernisse gar nicht“, erzählt Wilson, der bereits im Jahr 2015 gemeinsam mit seinen Erdinger Spezln Christoph Kaspari, Ludwig Scheidl, Sebastian Hinz, und Andreas Ostermair in Geisenfeld daran teilgenommen hat.

Dass er nun morgen in seiner Heimatstadt laufen darf, liegt auch ein wenig an seiner Freundin. Julia Flötzinger leitet das Erdinger Stadtmarketing und hat sich dafür eingesetzt, dass die Veranstaltung nach Erding kommt. Und mit dem Event kommen 6600 Athleten. Die Veranstaltung ist seit Monaten komplett ausgebucht.

Drei Schwierigkeitsgrade bietet der Organisator an: die sogenannte „Fun-Distanz“ mit sechs Kilometern und 15 Hindernissen. Das nächste Level nennt sich „Adventure“ und geht über zwölf Kilometer und 25 Hindernisse. Und dann wäre da noch die X-treme-Distanz über 18 Kilometer und 35 Hindernisse, für die sich Wilson entschieden hat.

Sein Team nennt sich „Die Locals“. Ostermair, Scheidl und Kaspari werden wieder mit dabei sein. Hinzu kommt noch Wilsons Nachbar Christian Hanisch sowie Marcel und Dominik Geigerseder, zwei Bezirksliga-Fußballer des FC Langengeisling, deren Spielertrainer er ist.

Wilson freut sich riesig auf den Lauf. Sein Vater war Fallschirmjäger. Und auch er habe von klein auf Spaß an dem Military-Drill gehabt. „Durch Matsch und Wasser zu springen, das macht schon einen Riesenspaß“, sagt er. Die Kletterwände finde er nicht so spannend. „Das Wichtigste ist aber, dass es nicht auf Zeit geht. Die Teamleistung ist entscheidend. Allein schaffst du den Parcours nicht. Manchmal musst du zum Beispiel deinen Kumpel auf die Schulter nehmen, um über eine Wand zu kommen.“

Wilson fühlt sich gut vorbereitet, hat viel Intervalltraining gemacht und war in den vergangenen fünf Tagen jeweils zehn Kilometer laufen. Dominik Geigerseder war zusätzlich regelmäßig im Fitnessstudio. „Unterschätzen darf man das Ganze auf gar keinen Fall“, sagt er.

Das weiß auch Erdings Sportreferentin Janine Krzizok, die 2018 bei der Frauenvariante, dem Muddy Angel Run, dabei war, der in München-Riem ausgetragen wurde. Ihr Tipp für die Teilnehmer geht in exakt die gleiche Richtung wie Wilsons Vorgehen: „Gleich am Anfang ein paar Leute suchen, mit denen man gemeinsam in den Parcours geht, da man viele Hindernisse nur im Team überwinden kann und der Teamworkgedanke neben dem Spaß an erster Stelle steht.“ Sie selbst bedauert, dass sie diesmal nicht dabei sein kann. „Meine Schwägerin in spe heiratet am Samstag, und da ist Anwesenheitspflicht“, sagt sie lachend.

Um 9.30 Uhr geht es am Samstag los. Start und Ziel wird neben dem Streetballplatz am Kronthaler Weiher sein. Der 18 Kilometer lange Hindernislauf führt über Siglfing, den Feldweg hinunter durch den Fehlbach, über Langengeisling am Neuen Friedhof entlang und zurück zum Startpunkt.

Der Parcours: Start und Ziel ist für alle am Streetball-Feld (Bild oben, Nr.1) vor dem Ufer des Kronthaler Weihers. Die Hindernisse in Siglfing (7, 8, 9) müssen auch noch alle bewältigen. Die Adventure-Läufer drehen dann eine weitere Schleife. Dass Wasser plötzlich doch Balken haben kann, werden die Extrem-Läufer erfahren, die es bis zu Eichenkofens Gewässern (Nr. 20 bis 26) treibt. © Stadt Erding

Seit Tagen wird am Parcours gearbeitet. „Auf den Wegen stehen keine Hindernisse, sondern nur auf Wiesen von Landwirten oder Eigentümern, die sagen ,Da haben wir eine Wiese, die wird sowieso nicht gebraucht, da könnt ihr das einfach aufstellen‘“, hatte Flötzinger bereits bei der ersten Pressekonferenz im März bereits gesagt. Sie ist vor allem dem Erdinger Weißbräu dankbar, der schon zuvor Sponsor der „Xletix-Challenges“ war und einen „Hindernislauf dahoam“ ebenso spannend findet wie Oberbürgermeister Max Gotz, der sofort „Feuer und Flamme“ für das Projekt gewesen sei. So konnte die Verwaltung die Kontakte zu den Landwirten und Ortsprechern herstellen und alle bürokratischen Hürden (Wasserwirtschaftsamt, Naturschutzbehörde) überwinden. Um die Wände und Mauern werden sich dann die Athleten kümmern.

Flötzinger hält die Veranstaltung, die offiziell „Xletix München-Erding“ heißt, für einen Probelauf. Sie könne sich gut vorstellen, dass es zu einer dauerhaften Erdinger Einrichtung wird. Und auf die 6600 Athleten freue sie sich ganz besonders. Schließlich könnten diese selbst erleben, „wie schön es bei uns in Erding ist und gern wieder mal in die Stadt kommen“.

Vor allem sollen sie und alle Zuschauer erstmal den morgigen Event genießen. Am Kronthaler Weiher wird für alle etwas geboten sein. Dafür sorgen die örtliche Gastronomie und etliche Erlebnisstände. Auch das Trampolin wird geöffnet sein. Gut möglich, dass sich dieses so mancher gern vor dem einen oder anderen Hindernis wünschen würde.

Straßensperrungen

Wegen des Laufs sind am Samstag die Eittinger Straße und die Straße In den Hacken (am Kronthaler Weiher) den ganzen Tag über für den Verkehr gesperrt. Der Kronthaler Weiher ist aber für alle frei zugänglich.