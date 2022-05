Erding Bulls zeigen großes Kämpferherz

Hiergeblieben: Vollen Einsatz zeigt hier Johannes Rumpfinger (Nr. 47) von den Erding Bulls. Er hechtet einem Munich Cowboy hinterher und erwischt ihn gerade noch. Am Ende stand es 20:29. © Christian Riedel

Ersatzgeschwächte Erding Bulls schlugen sich gegen die Munich Cowboys 2 wacker, mussten sich ersatzgeschwächt aber geschlagen geben.

Drittes Spiel, dritte Niederlage: Die Erding Bulls haben am Samstag ihr Regionalliga-Heimspiel im städtischen Stadion gegen die Munich Cowboys 2 mit 20:29 Punkten verloren. Es war ein Derby mit ungleichen Voraussetzungen.

Kennern des Sports war schnell bewusst, dass hier mit unterschiedlichen Waffen gekämpft wurde. Die Bulls traten mit einer Offense an, die bestenfalls als interessante Improvisation gelten konnte. Quarterback Terrence Shambry war noch angeschlagen, Kilian Mayer (Runningback), Alexander Rott (Wide Receiver), Alexander Stacke (Center) und Tobias Orend (Fullback) fehlten. Auf der anderen Seite konnten die Cowboys ihre Spieler aus der ersten Mannschaft (GFL I) aufstellen, da die Liga noch nicht begonnen hat. Das befürchtete einseitige „Schlachtfest“ blieb jedoch aus. Die rund 300 Zuschauer sahen ein spannendes Spiel.

Die Bulls-Offense startete nicht planmäßig. Ein Fumble brachte den Ball zum Gegner, und die Bulls-Defense kam an der eigenen 20-Yard-Line denkbar ungünstig auf den Platz. Der folgende Touchdown für die Cowboys war nicht zu verhindern. Der Gegenzug der Bulls ging durch einen Lauf von Shambry und den Raumgewinn von Runningback Ferley Witwer weit nach vorne, endete aber nicht mit Punkten. Die Defense hielt und erzwang einen Punt.

Diesmal verwandelte die Offense mit einem Lauf von Witwer und dem anschließenden Pass auf Evidanio Quinones zum Touchdown den Angriff in Punkte. Damit verkürzte Erding auf 6:7. Beim Versuch des Point after Touchdown (PAT) herrschte kurzzeitig Verwirrung. Der Kick wurde durch die Cowboys geblockt, sie nahmen den Ball auf und trugen ihn zurück in die Endzone. Damit erzielten sie nach Ansicht der Referees einen weiteren Punkt.

Im zweiten Viertel mussten die Bulls zeitweise auf ihren Starting Quarterback verzichten. Adam Coronado übernahm die Aufgabe. So kamen die Cowboys zu zwei weiteren Touchdowns und bauten ihre Führung auf 22:6 Punkte aus. Danach brachte Julian Latussek mit einer Interception frischen Wind in die Erding Bulls.

Nach einem provozierten Fumble, das von Matthäus Meder aufgenommen wurde, führte ein Pass auf Adam Coronado zu einem weiteren Tochdown für die Bulls. Anschließend gelang es den Cowboys, einen Punt der Bulls zu blocken, den Ball aufzunehmen und zu einem Touchdown zu returnen. Mit dem gelungenen PAT stand es 29:12 für die Gäste.

Die Bulls kämpften weiter. Ein Pass auf Tight End Timon Ebner brachte acht Yards, ein Lauf von Witwer ging bis drei Yards vor die Endzone. Diese kurze Distanz überwand Coronado zu den nächsten sechs Punkten, und bei der 2-Point-Conversion nutzte er seine Line-Spieler, um über sie hinweg noch einmal in die Endzone zu gelangen. Damit verkürzten die Erdinger auf 20:29 – der Endstand.

Die angeschlagenen Bulls hatten alles gegeben. Entsprechend fielen die Worte von Head Coach Timm Fiege aus: „Ihr seht, was die zweite Reihe leisten kann. In der Rückrunde sieht das anders aus. Für mich fühlt sich das heute nicht wie eine Niederlage an.“ Das sahen die Fans genau so.

Am kommenden Wochenende treffen die Erding Bulls auf Tabellenführer Landsberg X-PRESS. EVA LÜTCKE