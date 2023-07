Cup de Goassa: Erfolg der Premiere getoppt

Teilen

Ganz schön was los: Viele Zuschauer verfolgten die Spiele und die Siegerehrung mit Yazin Ehliz (hinten am Tisch). © dh

Jugendfußballturnier „Cup de Goassa“ sorgt für Begeisterung

Gaißach – Nach der ersten Auflage im Sommer 2022 gab es Lob und Anerkennung für den „Cup de Goassa“. Eine Steigerung schien kaum möglich, doch bei der Neuauflage am Wochenende wurde die Premiere noch übertroffen: Organisator Hans Kell und seine Helfer legten einen weiteren Zahn zu. Petrus meinte es beinahe zu gut mit den Nachwuchskickern, hochsommerliche Temperaturen bescherten eher Bade- als Fußballwetter.

Erfolg der Premiere getoppt

Für Spieler und Zuschauer gab es freilich kühle Getränke, und die Spieler auf dem Platz schienen nach dem Anpfiff jeder Begegnung von der Hitze nichts mehr zu spüren. Während Profis bei solchen Bedingungen vielleicht nur einen Sommerkick gezeigt hätten, kämpften die „Stars von morgen“ um jeden Ball, zeigten technisch guten Fußball mit schönen Spielzügen.

Gespielt wurde am Samstag auf vier Feldern, am Sonntag auf zwei Gevierten. Über Gruppenspiele galt es, sich für die Halbfinals zu qualifizieren, um mit einem weiteren Sieg ins Finale einzuziehen. Stets angefeuert von einer großen Zuschauerkulisse, die Kell am Mikrofon immer wieder zu Fairplay aufforderte.

Schiedsrichter überhört Spielschluss

Den Preis dafür hätte sich die SpVgg Unterhaching (Jg. 2013/NLZ 14) verdient. In einem packenden Endspiel gegen 1860 München gerieten sie kurz vor Schluss ins Hintertreffen, postwendend gelang der Ausgleich. Das Siebenmeterschießen schien zum Greifen nahe. Per Lautsprecher wurde zweimal der Spielschluss verkündet, vom Unparteiischen aber nicht gehört. Mit einem echten Knaller gelang den „Löwen“ der Siegtreffer. Bitter für die Hachinger, doch deren Coach stellt klar: „Erst wenn der Schiri pfeift, ist Schluss.“

Eishockey- und Skistars übergeben Pokale

Einen „Cup de Goassa“ durften die Münchner aber doch noch mit nach Hause nehmen. Im Endspiel des Jahrgangs 2012/NLZ 13 gelang ihnen ein 1:0 über Bayreuth. Während sich bei den Kleinsten (Jg. 2016/17) der Lenggrieser SC im Finale dem FC Wacker München mit 0:1 geschlagen geben mussten, gab es beim Jahrgang 2014/15 einen Sieg der Gastgeber: Der SC Gaißach gewann 1:0 gegen die FT Starnberg. Die wohl schönste Belohnung für die Organisatoren und Helfer. Übergeben wurden die Pokale von den Gaißacher Eishockey-Nationalspielern Leo Pföderl und Yasin Ehliz sowie der Skirennläuferin Sophia Zitzmann.

Perfekte Schusshaltung im Bambini-Derby SC Gaißach gegen SV Wackersberg-Arzbach. © dh

Sophia Zitzmann und Leo Pföderl (re.) gratulieren den Kickern des SV Bad Tölz. Deren Kapitän bedankt sich derweil bei Organisator Hans Kell für die Einladung und Turnierorganisation. © dh