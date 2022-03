Erfolgreiche Schwaiger Aufholjagd

Im Brennpunkt: Holzkirchens Torwart Benedikt Zeisel rettet gegen die Schwaiger (schwarze Trikots, v. l.) Maxi Hellinger und Mario Simak. Unterbrechung nach Verletzung Zweimal Ascher in der Schlussphase © Christian Riedel

Eine großartige Moral hat der FC Schwaig bewiesen.

Schwaig – In einer spannenden und bis zur letzten Sekunde umkämpften Partie trennten sich der FC Schwaig und der TuS Holzkirchen am Sonntag leistungsgerecht 2:2 unentschieden. Dabei lag der Aufsteiger schon 0:2 im Rückstand, ehe er nach einer Energieleistung noch zu einem verdienten Punkt kam.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, denn bereits nach drei Minuten hatte Schwaig die erste große Torchance. Markus Straßer am rechten Flügel bediente Raffael Ascher, der den Ball zu Vincent Sommer abtropfen ließ. Dessen Schuss fischte Holzkirchens Schlussmann Benedikt Zeisel mit einer Glanzparade aus dem rechten Kreuzeck.

Wenig später wurde das Spiel für eine knappe halbe Stunde unterbrochen, da sich Holzkirchens Alexander Zetterer bei einer Rettungsaktion ohne Gegenspieler so schwer am Knie verletzte, dass der Notarzt kommen musste. Der TuS erholte sich schnell von diesem Schock und kam in der 22. Minute zu einer guten Torchance: Nach einer schönen Flanke von der linken Seite stieg Stefan Lechner am höchsten und zwang Franz Hornof zu einer Glanzparade.

In der 28. Minute spielte Sommer Straßer auf dem rechten Flügel wunderbar frei, dessen scharfe Hereingabe nahm Maxi Hellinger direkt, doch ein Holzkirchener Verteidiger brachte gerade noch ein Bein dazwischen. Die daraus resultierende Ecke hätte fast die Führung für Schwaig gebracht, doch sowohl Tobi Jell als auch Hannes Hornof scheiterten am glänzend reagierenden Keeper Zeisel.

In der 32. Minute gingen die Gäste in Führung: Nach einem schnellen Gegenstoß wurde Anton Bauer von Nils Wölken gefoult, und nach kurzem Zögern entschied Schiedsrichter Saif Fekih auf Strafstoß, den Christopher Korkor verwandelte.

In der Halbzeit schien FC-Trainer Ben Held die richtigen Worte gefunden zu haben, denn sein Team kam mit wesentlich mehr Elan aus der Kabine. In der ersten Hälfte war es ein schwaches Spiel der Schwaiger, das sollte nun besser werden. In der 51. Minute setzte sich Mario Simak gegen zwei Gegenspieler durch, doch sein Schuss aus sieben Metern wurde von Zeisel pariert. Auch ein strammer Schuss von Sommer nach einer Ecke wurde zur Beute des bärenstarken Gästekeepers.

Besser machte es Holzkirchen in der 54. Minute. Nach einem schnellen Konter über die linke Seite kam Tobias Seidl zwölf Meter vor dem Tor zum Abschluss und machte in die Drangphase der Gastgeber hinein das 2:0.

Die Folge waren wütende Angriffe der Held-Elf. Man attackierte Holzkirchen nun bereits weit in deren Hälfte, und das zeigte Wirkung. Der Anschlusstreffer lag jetzt in der Luft. Straßer verfehlte in der 74. Minute mit seinem Schuss von der rechten Seite das Gehäuse nur knapp, und Jell hatte Pech, als Schiedsrichter Fefih bei einer guten Nachschusschance auf Foul am Torwart entschied.

In der 75. Minute war es aber soweit: Nach einer Flanke von der linken Seite ließ Lucas Hones die Kugel mit der Brust auf Held abtropfen, dessen Schuss geblockt wurde. Ascher schnappte sich daraufhin den Ball, umspielte seinen Gegenspieler und drosch das Leder aus acht Metern in die Maschen.

Nur fünf Minuten später stand das Stadion endgültig Kopf: Nach einem schönen Pass von Simak konnte Schwaigs Spielertrainer nur durch ein Foulspiel gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ascher gewohnt sicher zum verdienten 2:2-Ausgleich. Dabei blieb es auch bis zum Ende der Partie. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte belohnte sich der Aufsteiger zu Recht noch mit einem Punkt.