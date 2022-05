TSV Buchbach: Erst Haching, dann Freibier

Trennten sich im Hinspiel 2:2-Unentschieden: Die SpVgg Unterhaching und der TSV Buchbach. © Sven Leifer via www.imago-images.de

Kann der TSV Buchbach an diesem Samstag (17 Uhr) den Tabellenvierten SpVgg Unterhaching ärgern, oder setzt sich der Favorit am Ende durch? „Wir sind der Außenseiter, das steht außer Frage“, sagt Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier.

Buchbach – Auf alle Fälle wird nach dem vorletzten Heimspiel der Saison gefeiert. Die Mannschaft schenkt, zum Dank an die Fans, 100 Liter Freibier aus, zudem können bereits die Jahreskarten für die neue Saison erworben werden. Die Unterhachinger sind seit acht Spieltagen ungeschlagen, hatten zuletzt aber beim 1:1 gegen Aschaffenburg etwas Glück. Auffällig beim Drittliga-Absteiger ist das stark verbesserte Abwehrverhalten, und so konnte sich das Team von Trainer Sandro Wagner aus dem unteren Tabellenmittelfeld auf Platz vier vorarbeiten.

„Man kann bei Unterhaching nie so genau sagen, mit welcher Mannschaft man es zu tun bekommt“, weiß Bichlmaier. Beim 1:1 gegen Aschaffenburg durften gleich sechs U 19-Spieler von Anfang an ran, angesichts der von Präsident Manni Schwabl so stark forcierten Nachwuchsarbeit folgerichtig.

Junge Spieler geben Gas - fast alle Mann an Bord

Auch in Buchbach wird wohl wieder eine Mischung aus Talenten und Führungsspielern zum Einsatz kommen. „Die jungen Spieler geben ordentlich Gas, die Mentalität passt da“, lobt Trainer Bichlmaier.

Bei den Hausherren sind fast alle Mann an Bord. Für Lukas Winterling ist nach seiner Meniskus-Operation die Saison beendet. Etwas angeschlagen sind Jonas Wieselsberger und Moritz Sassmann, ihr Einsatz ist fraglich. Und dann muss man auch noch schauen, inwieweit die für die 2. Mannschaft abgestellten Spieler das Freitagsspiel in Aschheim verdaut haben. „Da wird der eine oder andere nicht die volle Frische haben“, vermutet Bichlmaier. „Aber egal, wir wollen uns in den letzten beiden Heimspielen gegen Unterhaching und Bayreuth noch mal von unserer besseren Seite zeigen. Wir hoffen jedenfalls, dass wir unseren Fans ein gutes Spiel bieten können.“ Und passend zum Freibier-Ausschank der Mannschaft, die das Bier aus der eigenen Tasche bezahlt, wäre es natürlich schön, wenn es für die Buchbacher zumindest einen Teilerfolg zu feiern gäbe. (buc) Tipp: 1:1

TSV-Kader

D. Maus (A. Steer), Bahar, Rosenzweig, M. Spitzer, Orth, Leberfinger, Prenninger, Breuer, T. Maus, Petrovic, Sassmann, Wieselsberger, Muteba, A. Spitzer, Mattera, Thaler, T. Steer, Sztaf, Sehorz, Winklbauer.