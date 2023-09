TuS Geretsried: „Es wäre mehr drin gewesen“

Von: Rudi Stallein

Drei Großchancen, drei Nieten: Srdan Ivkovic (li.) – hier gegen Leon Simeth – brachte den Ball erst spät im Wasserburger Kasten unter. Nach seinem 1:2 ging der Knoten beim TuS Geretsried trotzdem nicht auf. © Christian Butzhammer

FUSSBALL LANDESLIGA TuS Geretsried unterliegt beim TSV Wasserburg trotz guten Spiels mit 2:3

Wasserburg/Geretsried – Der TuS Geretsried bleibt vorerst im Tabellenkeller stecken. „Null Punkte“ lautete das bittere Fazit von Trainer Daniel Dittmann nach einer ansprechenden Partie seiner Elf beim TSV Wasserburg, die dennoch mit 2:3 endete.

Dittmann: „Es wäre mehr drin gewesen“

Die Gastgeber erwischten am Freitagabend einen Traumstart: Vom Anpfiff lief der Ball über fünf Stationen und landete bei Leon Simeth, der das 1:0 für Wasserburg erzielte. „Das war aber kein Schock für uns“, versichert Dittmann, der seine Mannschaft von Beginn an – abgesehen vom Gegentor – gut im Spiel sah. „Wir hätten nur einfach mal ein scheiß Tor machen müssen“, ärgert sich der TuS-Coach.

Ivkovic vergibt drei Hochkaräter

Möglichkeiten dazu gab es genügend. Die besten hatte Srdan Ivkovic auf dem Fuß. In der 22. Minute scheiterte der TuS-Torjäger zum ersten Mal an TSV-Keeper Lino Volkmer. Fünf Minuten später setzte er einen Kopfball knapp neben das Tor. In der 36. Minute parierte Volkmer mit starkem Reflex einen Ivkovic-Schuss aus kurzer Distanz.

Der Glaube war da

Drei Großchancen, drei Nieten. Das ist im Augenblick symptomatisch für die TuS-Offensive. Kurz nach der letzten Riesenchance schickte Schiedsrichter Magnus Gehrwald Außenverteidiger Lukas Kellner nach einem Foul im Mittelkreis für zehn Minuten zum emotionalen Abkühlen auf die Bank. Just in dieser Phase kurz vor der Pause erhöhte Daniel Yordanov mit einem Abstauber auf 2:0 für die Gastgeber. „Das war unglücklich, aber wir wussten, dass hier was drin ist“, gibt Dittmann Einblick in die Kabine, wo in der Pause „sehr viel Glaube da war“, die Partie noch zu einem positiven Ende zu bringen.

Knoten platzt trotz Anschlusstreffer nicht

Der Glaube erhielt zusätzliche Nahrung, als Ivkovic in der 52. Minute – endlich, muss man sagen – den längst verdienten Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. „Aber der Knoten ist dadurch nicht wirklich geplatzt“, stellt TuS-Coach Dittmann fest. In der 69. Minute stellte Wasserburg den alten Abstand wieder her: Simeth nahm ein Zuspiel an der Strafraumlinie direkt und hämmerte den Ball unerreichbar für Cedomir Radic in den Winkel. Es blieb die einzige echte Torchance der Gastgeber im zweiten Durchgang.

Fünf frische Kräfte

Dittmann brachte nach und nach fünf frische Kräfte, doch es reichte nur noch zum 2:3-Anschlusstreffer, den Robin Renger gegen seinen Ex-Verein mit einem direkt verwandelten Eckball erzielte. „Das ist ärgerlich“, fasst TuS-Trainer Dittmann enttäuscht zusammen. „Hier wäre für uns mehr drin gewesen.“

TSV Wasserburg - TuS Geretsried 3:2 (2:0)

Tore: 1:0 (1.) Simeth, 2:0 (43.) Yordanov, 2:1 (52.) Ivkovic, 3:1 (69.) Simeth, 3:2 (89.) Renger. Zeitstrafe: Kellner (TuS, 37.). Schiedsrichter: Magnus Gehrwald. Zuschauer: 300, – TuS Geretsried: Radic - Wiedenhofer (60., Numanovic), Hofherr, Kellner (73.), Renger, Podunavac, T. Karpouzidis (84., Schrills), Thiess, Maison (84., Fister), Dukic (84., Walter), Ivkovic.