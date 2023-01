EV Aich kassiert eine Klatsche im Spitzenspiel – Der Vorsprung schmilzt auf einen Punkt

Scheiterten mehrfach: Die EVA-Offensive nutzte ihre Chancen nicht. Auf dem Bild scheitert Sebastian Lachner. © Fengler

Der EV Aich ist im Spitzenspiel der Bezirksliga Mitte beim EV Königsbrunn chancenlos. Durch die 1:6-Niederlage schmilzt der Vorsprung des Spitzenreiters auf einen Punkt.

Königsbrunn – Nichts zu holen gab es für den Tabellenführer der Bezirksliga Mitte aus Aich beim Ranglistenzweiten EV Königsbrunn Pinguine. Die Schwaben zeigten den Moosburger Vorstädtern deutlich ihre Grenzen auf und gewannen verdient mit 6:1. „Die waren heute besser als wir, haben aggressiver agiert und insbesondere ihre Überzahlsituationen konsequent ausgenutzt“, musste EVA-Vorsitzender Hanns Koller anerkennen.

EV Aich nutzt seine Überzahl-Situationen nicht

Der Tabellenführer aus Aich hatte durch den Heimsieg gegen Pfaffenhofen die Voraussetzung geschaffen, dass er auch bei einer Niederlage in der Hydro Tech-Arena vorne bleibt und hatte kurz nach Spielbeginn die Chance, in Führung zu gehen. Ansonsten zeigten die Gastgeber, dass sie das Meisterschaftsrennen unbedingt offenhalten wollten. Die Pinguine übernahmen das Kommando und bestraften Fehler rigoros. Die logische Folge war die Führung des EVK durch Henning Schütz (9.), die durch ein Überzahltor von Patrick Voigt (17.) auf 2:0 ausgebaut wurde. Kurz darauf hätte der EVA mit zwei Mann mehr auf dem Eis die Chance gehabt zu verkürzen. Doch mehr als ein, zwei gute Gelegenheiten (19) sprangen für die Gäste dabei nicht heraus.

Auch zu Beginn des zweiten Drittels durften Sebastian Lachner und Co. noch drei Minuten in Überzahl agieren, schafften es aber wieder nicht, den Puck über die Linie zu bringen. Wie das geht, demonstrierte im Anschluss Königsbrunn und nutzte zwei Überzahlsituationen durch Robin Pendel (26.) und Samuel Neumann (33.), um auf 4:0 davonzuziehen. Der Tabellenzweite agierte weiterhin dominant und ließ der sonst so gefährlichen Offensive der Gäste durch aggressives Forechecking nur selten Raum zur Entfaltung. Trotzdem tauchte der EVA einige Male gefährlich vor dem Pinguine-Tor auf, doch Sebastian Kinader war auf dem Posten. So sorgte Königsbrunn mit dem 5:0 durch Patrick Zimmermann (44.) für die Vorentscheidung.

Danach durfte endlich auch der EV Aich jubeln, als Christian Poetzel zum 5:1 (50.) traf. Bezeichnender Weise stellten die Gastgeber bei der nächsten Überzahl den alten Abstand wieder her und markierten durch den überragenden Schütz den 6:1-Endstand (51.). Damit rückt der EVK in der Tabelle bis auf einen Punkt an Aich heran. VON JOSEF FUCHS

EV Königsbrunn – EV Aich 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Tore: 1:0 (08:50) Schütz (Zimmermann), 2:0 (16:48) Voigt (Schütz, Zimmermann), 3:0 (25:59) Pendel (Schütz), 4:0 (32:21) Neumann (Rentel), 5:0 (43:18) Zimmermann (Voigt), 5:1 (49:27) Poetzel (Lachner, Neumeier), 6:1 (50:37) Schütz (Zimmermann, Streicher) Strafminuten: 13 + 20/18.

Zuschauer: 95.

