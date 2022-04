SV Bad Heilbrunn: Chancenlos gegen Ex-Profi Rathgeber - trotz Zwei-Tore-Führung

Von: Patrick Staar

Der König der Lüfte: Heilbrunns Peter Auer (Mi.) konnte sich noch so strecken und recken – gegen die Wucht von Thomas Rathgeber (re.) hatte er vor dem 2:2-Ausgleichstreffer keine Chance. Rathgeber spielte einst in der 2. Bundesliga für die SpVgg Unterhaching und den VfL Bochum. © patrick staar

Bitterer Nachmittag für den SV Bad Heilbrunn: Die Landesliga-Fußballer verspielten gegen den FC Kempten eine 2:0-Führung und verloren das Kellerduell mit 2:3 (2:2).

Bad Heilbrunn – „Wenn man sich die ganzen 90 Minuten anschaut, war die Niederlage nicht unverdient“, resümiert Trainer Walter Lang. „Wir kassieren nicht so oft späte Gegentreffer, weil das so lustig ist – sondern weil die Gegner Qualität haben.“ Wer eine halbe Stunde nach Spielende zum Heilbrunner Vereinsheim kam, der musste nicht überlegen, wer gewonnen hatte. Die Kemptener Spieler grölten einen Mallorca-Stimmungshit nach dem anderen – von „Hier spricht der Bierkapitän“ bis „Mama lauda“. Aus der Heilbrunner Kabine drang kein Sterbenswörtchen: „Die Jungs haben 90 Minuten lang gegrätscht und die Zweikämpfe gesucht. Klar, dass sie nach so einem späten Gegentreffer am Boden sind“, sagt Lang. Ebenso verständlich sei die Freude der Kemptener: „Mit 35 Punkten sind sie wieder richtig dabei.“

Die Heilbrunner hatten in dieser Saison schon oft Pech und mussten unzählige Nackenschläge einstecken. Am Samstagnachmittag schien sich das Blatt zu wenden. Gleich die ersten beiden Chancen waren drin. In der 13. Minute schlug Max Schnitzlbaumer eine Ecke in den Strafraum, Peter Auer lenkte den Ball ins Tor. Es kam noch besser: In der 24. Minute spielte Thomas Pföderl einen schönen Steilpass zu Felix Gellner, der zum 2:0 vollstreckte. „Da haben wir richtig Fußball gespielt“, kommentiert Lang, der einräumt: „Die Führung war glücklich.“ Bereits kurz nach Spielbeginn hatte Torhüter Christoph Hüttl mit einer Glanzparade gegen Christopher Durchardt retten müssen, in der 28. Minute klatschte Thomas Rathgebers Kopfball gegen den Pfosten. Lang: „Da haben sich die Gegentreffer schon angekündigt.“

Thomas Rathgeber ist der „Unterschiedsspieler“ bei Kempten

Immer wieder startete Kempten Angriffe – und hatte Erfolg. In der 40. Minute setzte sich Durchardt auf der linken Seite durch, schlug eine präzise Flanke in der Strafraum, Rathgeber vollstreckte eiskalt per Kopf zum 1:2. Ein paar Augenblicke später wiederholte sich die Szene. Erneut traf Rathgeber per Kopf, nur dass dieses Mal Daniel Betz der Flankengeber war. Innerhalb von nicht einmal zwei Minuten hatte Kempten aus einem 0:2-Rückstand ein 2:2 gemacht. „Man könnte jetzt sicher sagen, dass man in so einer Szene näher am Gegenspieler stehen muss“, sagt Lang. „Aber Thomas Rathgeber hat nicht umsonst mal in der Bundesliga gespielt. Er ist der Unterschiedsspieler. Solche Aktionen sind einfach sehr schwer zu verteidigen.“

Nach dem Seitenwechsel lieferten sich die beiden Teams eine Partie auf Augenhöhe – jubeln durfte aber erneut Kempten. Während sich die Heilbrunner keine erwähnenswerte Torchance erarbeiteten, schloss Anil Arslan einen Konter erfolgreich zum 3:2-Siegtreffer ab (81.).

Verdienter Sieg für Kempten - Schlüsselspiele für Heilbrunn stehen an

Erleichtert war anschließend Kemptens Spielertrainer Jörg Matthias: „Für uns ist das eine ganz schwierige Saison, weil wir im Winter drei Stammspieler verloren haben.“ Trotzdem mache sein Team „immer weiter“. Seiner Meinung nach sei der Sieg „total verdient“ gewesen: „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit vier, fünf Tore machen müssen.“

Walter Lang blieb nur die Erkenntnis, dass seine Mannschaft Spieler wie Sebastian Mertens (Kurzurlaub) und Benedikt Specker (Gehirnerschütterung) nicht gleichwertig ersetzen könne. Um der Regelationsrunde zu entgehen, müsse sein Team 40 Punkte sammeln: „Unsere nächsten Spiele in Neuburg und gegen Aystetten sind daher Schlüsselspiele.“

SV Bad Heilbrunn – FC Kempten 2:3 (2:2)

Tore: 1:0 (13.) Auer, 2:0 (24.) Gellner, 2:1 (39.) Rathgeber, 2:2 (40.) Rathgeber, 2:3 (81.) Arslan. – Schiedsrichter: Golo Schricker. – Zuschauer: 257.

HSV: Hüttl, Fr. Schnitzlbaumer, Fl. Schnitzlbaumer, Pföderl, Pappritz, Gellner (63. Rosenberger, 79. Kiechle), Krinner, Lechner, M. Schnitzlbaumer, Auer, Tiedt.