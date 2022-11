TSV Weilheim: Nach dem Ausschluss von Alexander Thumser kippt Partie

Von: Andreas Mayr

Da durfte er noch mitspielen: Alex Thumser (im weißen Trikot) wurde einige Minuten vor Schluss wegen seines zweiten Technischen Fouls ausgeschlossen. © Andreas Mayr

Es war eine reichlich unspektakuläre Aktion, doch für die Basketballer des TSV Weilheim hatte sie im Heimspiel gegen Milbertshofen weitreichende Folgen.

Weilheim – Der einsamste Mann der ganzen Halle war Alexander Thumser. Noch Minuten nach der 68:79 (32:36)-Heimniederlage gegen die MIL Baskets Milbertshofen schlurfte der Basketballer übers Parkett. Sein Gemütszustand: eine schwer zu beschreibende Melange aus Wut, Frust und Unverständnis. Alexander Thumser, einer von Weilheims Top-Spielern in der 2. Regionalliga Süd, war vom Feld geflogen für etwas, das er nicht getan hatte. Das Vergehen, das die Schiedsrichter Thumser vorwarfen, nennt sich Spielverzögerung. Gepfiffen wird es sehr selten. Bereits in Hälfte eins hatten die Referees eine Verwarnung ausgesprochen, weil der TSV nach eigenem Korb noch den Ball berührt hatte. Was laut Regeltext nicht erlaubt ist.

Zweites Technisches Foul bedeutet Ausschluss für Alexander Thumser

In Minute 35 der Partie gegen Milbertshofen geschah also Folgendes: Thumser passte den Ball zu Pascal Eckert, der ihn zur Weilheimer 64:61-Führung im Korb unterbrachte – und danach nochmals touchierte. Aus unerklärlichen Gründen pfiffen die Schiedsrichter nun ein Technisches Foul gegen Thumser, der etwa drei Meter vom Geschehen entfernt stand. Nicht gegen Eckert. Referee Arnadin Kero, ein stets freundlicher wie besonnener Zeitgenosse, erklärte hinterher, er habe Thumser den Ball wegschlagen sehen. Für Weilheims Antreiber war’s das zweite Technische Foul. Bedeutet automatisch Spielausschluss. TSV-Coach Maximilian Kihm verzichtete bewusst auf einen Kommentar zur Szene, um einem Bußgeld seitens des Verbands zu entgehen. „Ich darf nichts sagen“, erklärte er hinterher. Jeder hatte ohnehin gesehen, wie sehr es ihn im brodelte.

Weilheim muss auf Miljan Grujic und Henning Ballhausen verzichten

Denn bis zu Thumsers Ausschluss war Weilheim vorn gelegen. Mehr noch: Thumser habe nach einem Tief in der ersten Hälfte richtig Gas gegeben, lobte sein Trainer. Ein ums andere Mal tankte sich der Flügelspieler in die Zone der Milbertshofener und punktete. Bis fünf Minuten vor Schluss sah es doch tatsächlich so aus, als könnte dieses Mini-Team des TSV gewinnen. Die Personallage war das zweite große Thema des Duells. Wie Gästetrainer Ivan Zupcic mit seiner Mannschaft – ebenfalls stark dezimiert – in der Halle ankam, sagte er zu seinen Mannen: „Vielleicht haben wir doch eine Chance.“ Bei Weilheim fehlten unter anderem mit Miljan Grujic und Henning Ballhausen zwei Schlüsselspieler. Johnny Millwood setzte sich zwar auf die Bank, konnte aber nur ein paar Minütchen spielen.

Nach Thumsers Ausschluss hat Weilheim nur noch sechs Spieler

Nach dem Ausschluss von Thumser hatte Weilheim noch sechs Mann, allesamt mit Fouls belastet. Darunter Andreas Brem, der die vollen 40 Minuten durchhielt und entsprechend platt am Ende war, sowie sein Bruder Alexander, der mit Knieschmerzen auflief. „Dafür eine sehr gute Leistung“, sagt der Coach. Mehr noch: Der ansonsten eher zurückhaltende Aufbauspieler spielte mutig und aggressiv auf. Obwohl er der kleinste Spieler auf dem Feld war, narrte er die Milbertshofener mit seinen gefühlvollen Abschlüssen in Korbnähe. Mit 16 Zählern war Alex Brem Top-Scorer der Weilheimer.

Beide Seiten verärgert über kleinliche Regelauslegung der Schiedsrichter

In Erinnerung bleiben wird die Partie aber wegen der Schiedsrichter. Gästecoach Zupcic kündigte im Anschluss an den Sieg ein Gespräch mit dem Schiedsrichterbetreuer an. Die zwei Vereine monierten eine extrem kleinliche Linie, die praktisch keinen Spielfluss entstehen ließ. Dazu eine Zahl: Zusammengerechnet warfen Weilheim und Milbertshofen 67 Freiwürfe. Über zwei Stunden dauerte das Spiel. Ein klein wenig Positives brachte es dennoch. Maximilian Kihm sah trotz der Niederlage die passende Antwort auf das Dachau-Debakel zwei Wochen zuvor. Die Dreier fielen auch wieder besser, alleine Philip Merkl versenkte deren vier. Reichte alles nicht, weil der Ausschluss von Alex Thumser ein Nackenschlag zu viel für die Hausherren war.

Statistik

Spieler und Punkte Weilheim: Alexander Brem 16, Merkl 12, Thumser 12, Andreas Brem 12, Modrok 6, Niederreiter 6, Eckert 4, Millwood.