„Die Keule von der Mangfall“ gratuliert zum Geburtstag

Faustball: 50. Jubiläum in der TSV Abteilung Dorfen

Das gab’s noch nie in Dorfen: Zu ihrem 50. Gründungsjubiläum durfte die Faustballabteilung des TSV am Samstag vor heimischem Publikum einen 2.-Liga-Spieltag präsentieren.

Dorfen–Das gab’s noch nie in Dorfen: Zu ihrem 50. Gründungsjubiläum durfte die Faustballabteilung des TSV am Samstag vor heimischem Publikum einen 2.-Liga-Spieltag präsentieren. „Wir sind eine absolute Randabteilung“, sagte TSV-Spartenchef Christian Maier unserer Zeitung. „Natürlich wären wir begeistert, wenn wir durch das Sportevent den einen oder anderen Spieler für die Zukunft unseres Teams gewinnen würden. Aber es ist auch mal schön, einen Zweitliga-Spieltag in Dorfen zu haben“, fand Maier.

Von den TSV-Gründungsmitgliedern begrüßte Maier vier, „die noch in Dorfen leben und wohnen“: Johann Wagner, Peter Müller, Richard Wagner und Erich Bauer. Als besonders erfolgreichen Aktiven stellte er Steve Schmutzler vom Zweitligisten MTV Rosenheim vor. Der 34-Jährige ist Doppel-Welt- und mehrfacher Europa-Meister. Er ist bekannt als „Die Keule von der Mangfall“, verriet der gebürtige Sachse.

Weil sein Großvater und Vater begeisterte Faustballer gewesen seien, sei auch er, der 48-fache Nationalspieler, zu der Sportart gekommen. Am Faustball gefalle ihm, dass es eine „Lifetime-Sportart“ sei, die man von der Jugend bis über 65 Jahre hinaus aktiv betreiben könne. Schön sei: „Man ist draußen, hat keinen direkten Kontakt mit dem Gegner, und es geht bei den Vereinen bis zum Nationalteam sehr familiär zu.“

Kleinen Vereinen wie dem TSV Dorfen Tipps zu geben, sei schwierig. Wichtig sei, dass alle bei der Stange blieben. Nachwuchs gebe es genügend. Der Nationalspieler kennt auch das Niveau in den unteren Klassen. Der entscheidende Unterschied liege in den technischen Fähigkeiten. Der Sport sei „sehr, sehr technisch, verlangt sehr viel Erfahrung, und man muss viele Spielszenen erlebt haben, um ganz oben spielen zu können“.

Bezahlte Profis wie etwa im Fußball gebe es aber nicht: „Wir sind alle reine Hobbyisten.“ Natürlich wäre es eine super Sache, nur Faustball spielen zu können. „Wahrscheinlich verdient aber kein Spieler auch nur einen Euro mit Faustball.“ Den TSV Dorfen kenne er, „aber ich war aber noch nie hier“, sagte der Vertriebsmann in der Bauelemente-Branche. „Ich hoffe, dass Dorfen den Faustballsport in der Region weiter so gut vertritt.“ Vielleicht gelinge es ihm ja, eine Jugend aufzubauen. Es sei aber auch klar, „dass das immer schwer ist, wenn es ein großes Sportangebot in einer relativ kleinen Stadt gibt“. Der Faustball sei auch für junge Leute „einfach ein großartiger Sport, der verschiedene Fertigkeiten verlangt. Es braucht Athletik und Köpfchen. Und die Zusammengehörigkeit und Fairness sind unübertroffen. Wer Vollgas gibt, kann es schneller als anderswo sehr weit nach oben bis in die Nationalmannschaft bringen“.

Auf dem Feld spielte Schmutzler dann mit seinen Rosenheimern, gerade aus der Bundesliga abgestiegen, groß auf. Das favorisierte Team war an dem Teilrundenspieltag mit 4:0 Punkten nicht zu stoppen von Stuttgart-Stammheim (2:2) und Neugablonz (0:4). Dorfens Spielertrainer Klaus Mayr agierte als Moderator. wei