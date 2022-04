FCA Unterbruck: Unglückliche Niederlage

Den frühzeitigen Klassenerhalt haben sich die Kreisliga-Fußballerinnen des FCA Unterbruck zum Ziel gesetzt: (stehend, v. l.) Julia Glas, Jasmin Zaindl, Anna Berchtold, Marianne Böhm, Hannah Schäfer, Lara Lenz, Celina Heckmair, Selina Saller, Pia Mögn, Corinna Heckmair und Nadine Esterl sowie (sitzend, v. l.) Kathrin Hohlenburger, Suzana Stankovic, Lena Zaindl, Antonia Schmid und Marlene Kern. © Verein

Knappe Niederlage für die Unterbrucker Damen: Trotz einer kämpferisch und spielerisch starken Leistung war am Ende das Glück nicht auf Seiten des FCA.

Unterbruck - Das Team unterlag in der Kreisliga bei der SpVgg Wolfsbuch/Zell mit 1:2 (0:1). Von Beginn an versuchten die Unterbruckerinnen, das Spiel von hinten heraus aufzuziehen, was über weite Teile der Partie auch gut gelang. Doch nach einem individuellen Fehler in der 25. Minute ging es mit einem unglücklichen 0:1-Rückstand zum Pausentee.

„Bei uns kam einfach oft der letzte Pass nicht an“, bedauerte Trainer Markus Ulrich. In Hälfte zwei klappte es besser: Nach einem schönen Spielzug musste Lena Zaindl den Ball nur noch über die Linie schieben (78.). Doch kurz darauf hatten die FCA-Frauen erneut Pech, die SpVgg erzielte nach einem Konter das 2:1 (81.). „Wir waren sicher nicht das schlechtere Team“, sagte Ulrich, der eine Punkteteilung gerecht gefunden hätte. „Diese Zähler holen wir uns dann einfach nächsten Samstag in Geroldshausen.“ fk