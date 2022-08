FC Aschheim nimmt Fahrt auf - Coach Seethaler : „Eines unserer stärksten Spiele, seit ich hier bin“

Von: Patrik Stäbler

Volltreffer beim Comeback: Alessandro De Marco (r.) erzielt kurz nach seiner Einwechslung das 2:0 für Aschheim; die Kollegen Milorad Stanojevic, Lenny Gremm und Falk Schubert (v.l.) gratulieren. © Christian Riedel

Mehr als ein halbes Jahr hat Alessandro De Marco beim FC Aschheim verletzungsbedingt pausieren müssen. Nun feierte der Stürmer im Heimspiel des Bezirksligisten gegen den FC Schwabing sein Comeback – und wie! Nur wenige Minuten, nachdem der 24-Jährige bereits in der ersten Hälfte für den verletzten Alpay Özgül eingewechselt worden war, traf De Marco mit einem feinen Lupfer zum 2:0.

Aschheim – Wenig später holte der Angreifer dann auch noch einen Elfmeter heraus, den Andreas Petermeier kurz vor dem Pausenpfiff verwandelte. Es war dies die Vorentscheidung in einer Partie, die der FCA am Ende mit 3:1 für sich entschied. „Das war sicher eines unserer stärksten Spiele, seit ich in Aschheim bin“, lobte Trainer Thomas Seethaler nach dem Erfolg über den Tabellenfünften der Vorsaison. „Inklusive Vorbereitung sind wir jetzt seit acht Spielen ungeschlagen. Wir sind also auf einem guten Weg.“

Der Schlüssel zum Erfolg gegen Schwabing war dem Trainer zufolge eine starke Defensivleistung seiner Elf, die dem Gegner über neunzig Minuten kaum eine Torchance erlaubte. Zudem legte der FCA im Angriff eine Effizienz an den Tag, wie man sie sonst nur selten von der Mannschaft sieht. „In der ersten Hälfte haben wir aus vier Chancen drei Tore gemacht“, sagte Seethaler. Den ersten Treffer markierte Alpay Özgül, der wenig später das Feld verlassen musste – mit Verdacht auf Außenbandriss.

Mit der 3:0-Führung im Rücken ließ es der FCA im zweiten Durchgang deutlich ruhiger angehen. In der Folge drückte Schwabing die Aschheimer hinten rein, doch mehr als ein Elfmetertor von Giacinto Sibilia wollte den Gästen nicht gelingen. ps

FC Aschheim – FC Schwabing 3:1 (3:0)

FCA: Jakob, Schubert, Ketikidis, Wellnhofer, Takiris, Petermeier, V. Contento (90. Pfau), P. Müller, Gremm (53. A. Contento), Stanojevic (67. Baumgärtel), Özgül (33. De Marco/82. Riepen).

Tore: 1:0 Özgül (26.), 2:0 De Marco (37.), 3:0 Petermeier (45.), 3:1 Sibilia (58.).

Schiedsrichter: Marcel Buchhorn (VfL Waldkraiburg) – Zuschauer: 80.