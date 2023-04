Ranos führt Bayern II mit Freistoß-Hammer zu nächstem Sieg – Vertragsgespräche stehen an

Von: Patrik Stäbler, Robert M. Frank

Ein Gruß an den verletzten Kollegen: Die Bayern gewannen auch ohne Verteidiger Gabriel Marusic (Kreuzband- und Innenmeniskus-Riss) souverän gegen Burghausen. © imago

Die SpVgg Unterhaching baut nach einem Patzer von Würzburg die Tabellenführung aus. Türkgücü feiert mit einem deutlichen Erfolg den zweiten Sieg in Serie.

München – Und Schlusslicht Heimstetten sendet mit dem ersten Auswärtssieg der laufenden Saison ein kleines Lebenszeichen.

FC Pipinsried - SpVgg Unterhaching 8:1 (1:1). Jetzt wurde es deutlich: In der 61. Minute köpfte Stephan Hain eine Flanke an die Latte Pipinsrieds – der Ball sprang auf den Boden und senkrecht wieder in die Luft. Dort drückte ihn dann Manuel Stiefler ebenfalls per Kopf ins Netz zum 5:1 für die UHG.

Am Ende doch vorne: Die SpVgg Unterhaching um Mathias Fetsch setzt sich nach Startschwierigkeiten in Pipinsried durch. © IMAGO/Sven Leifer

Dabei hatte der Spitzenreiter zuvor durchaus Probleme gegen den Tabellenvorletzten gehabt. Schon in der zweiten Minute schockte dieser das Team von Trainer Sandro Wagner in Person von Faton Dzemailji. In der Folge mühte sich Unterhaching, vor der Pause reichte es aber nur noch zum Ausgleich. Patrick Hobsch war in der 36. Minute erfolgreich. Später brach die Gegenwehr des FCP dann zusammen. Erneut Hobsch (50., 84.), Stiefler (48.), Fetsch (56.), Hain (81.) und Skarlatidis (89.) sorgten für den hohen Sieg. tj

FC Bayern München II - SV Wacker Burghausen 3:1 (1:0). – Ohne ihren Abwehrspieler Gabriel Marusic, der sich beim 3:2 unter der Woche gegen den FC Augsburg II einen Kreuzband- und Innenmeniskus-Riss zugezogen hatte, starteten die Bayern Amateure gut in die Begegnung. Arijon Ibrahimovic erzielte für die überlegenen Münchner das 1:0 (18.). Bei zwei Aluminiumtreffern hatten die kleinen Bayern Pech (2., 36.).

In der zweiten Hälfte rächten sich die Nachlässigkeiten vor dem gegnerischen Tor zunächst, die Münchner kassierten durch ein unglückliches Eigentor von Justin Janitzek das 1:1 (63.). Verlassen konnte sich die Mannschaft von Trainer Holger Seitz dann auf ihren Top-Torjäger Grant-Leon Ranos, der einen Freistoß von der Strafraumgrenze ins Tor zum 2:1 hämmerte (79.) – es war sein 20. Treffer in der laufenden Saison. Der Trainer bewies dann mit der Einwechslung von Désiré Sègbè ein glückliches Händchen, der Angreifer markierte das 3:1 (87.). „Die Jungs haben an Stabilität gewonnen. Die Spieler ziehen voll mit und man spürt es einfach, dass sie besser werden wollen“, sagte ein zufriedener Seitz. Die Planungen für die neue Saison laufen beim neuen Tabellendritten derweil auf Hochtouren. Bei Ranos werden derzeit Gespräche über eine Vertragsverlängerung geführt, aber ein Abgang des armenischen Nationalspielers ist nicht ausgeschlossen. rmf

TSV Rain/Lech - Türkgücü München 0:3 (0:2). – Nach einer drückenden Anfangsphase der Gäste mit mehreren Torschüssen für Türkgücü, belohnten sich die Münchner mit dem 1:0 per Flachschuss von Sascha Hingerl (20.). Nach weiteren Gelegenheiten erhöhte Yannick Woudstra noch vor der Pause nach einer Vorarbeit von Kapitän Marco Holz auf 2:0 (37.). Nach dem Seitenwechsel legte Ünal Tosun das 3:0 nach (61.). Die ersten Weichen für die kommende Saison sind zudem bei Türkgücü zuletzt gestellt worden. Kevin Hingerl und Ünal Tosun verlängerten ihre Verträge über den Sommer hinaus, wie der Club mitteilte. rmf

SpVgg Greuther Fürth II - SV Heimstetten 0:2 (0:1). – Im 16. Anlauf hat es geklappt: Der Tabellenletzte aus Heimstetten holt erstmals in dieser Saison auf fremden Platz drei Punkte. Der Auswärtssieg des SVH war dabei völlig verdient – auch, weil den Gastgebern aus Fürth über 90 Minuten kein Mittel gegen die kompakte Defensive des Schlusslichts einfiel.

Auf der anderen Seite bestrafte der starke Emre Tunc einen bösen Abwehrschnitzer der Mittelfranken nach knapp einer halben Stunde mit dem 0:1. Mit diesem Stand ging es in die Pause, nach der sich wenig am Geschehen änderte: Auch in der zweiten Halbzeit fand Fürth kein Durchkommen gegen die sattelfeste Abwehr der Heimstettener, die ihrerseits in der 70. Minute für die Vorentscheidung sorgten. Nach einer Ecke war es Severin Müller, der per Kopf das 0:2 markierte. Trotz des ersten Auswärtssiegs beträgt der Rückstand des SVH auf die Relegationsplätze sieben Spiele vor Schluss immer noch 14 Punkte. ps