FC Eitting: „Wenn wir heute nicht gewinnen, haben wir vorne in der Tabelle auch nichts verloren“

Von: Helmut Findelsberger

Wollen am Tabellenzweiten dranbleiben: Die Fußballer des FC Eitting (blaue Trikots). © eicke Lenz

Der FC Eitting empfängt am Mittwoch Abend den SC Kirchdorf. Der FCE braucht die Punkte für den Aufstiegskampf, die Gäste für den Abstiegskampf.

Eitting – Der Gastgeber möchte am Tabellenzweiten Attaching dranbleiben, der Gast braucht jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Unter diesen Vorzeichen empfängt Kreisligist FC Eitting den SC Kirchdorf zu einer Nachholpartie.

Für Eitting ist diese fünfte Spielzeit seit dem Abstieg aus der Bezirksliga die beste in der Kreisliga. Bei einem Sieg wären noch fünf Punkte auf den BC Attaching aufzuholen – und man sieht sich im direkten Duell noch. Auch so bietet das restliche Programm für beide Seiten noch manch gefährliche Hürde.

Beim FCE fällt Manuel Obermaier aus, bei Johannes Lenz wird es vorerst nichts mehr. Der angeschlagene Spielertrainer Markus Weber saß beim 3:0 in Au am Sonntag auf der Bank. „Auch diesmal werde ich mir das Ganze erst mal von draußen anschauen“, kündigt er an. Wieder zurück ist Thomas Hellinger. Weber stellt klar: „Wenn wir gegen Kirchdorf nicht gewinnen, haben wir vorne in der Tabelle auch nichts verloren.“ Aber Achtung vor dem Tabellenvorletzten. Beim 1:1 gegen Taufkirchen hielt BSG-Keeper Lukas Loher gleich zwei Elfmeter. (fi)

Tipp: 3:1 für Eitting