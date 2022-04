FC Finsing marschiert weiter - BC Attaching in Lauerstellung

Marschieren weiter durch die Kreisliga: Patrick Forchhammer (Mi) und der FC Finsing. © Christian riedel

Der Tabellenführer FC Finsing hat auch gegen das Schlusslicht Moosburg eindrucksvoll gewonnen. Am Mittwoch bezwangen die Finsinger den TSV Moosburg mit 6:0.

Moosburg/Freising – Nicht den Hauch einer Chance hatte Kreisliga-Schlusslicht TSV Moosburg im Nachholspiel beim FC Finsing. Am Ende gewann der Ligaprimus mit 6:0 auch in der Höhe verdient. Die Gäste mühten sich zwar redlich, gerieten aber nach einem Freistoß über den eingelaufenen Markus Rickhof am kurzen Pfosten frühzeitig (10.) in Rückstand. Bis zur Halbzeit erhöhten Kilian Schmitt per Elfmeter (24.) und erneut Markus Rickhof (31.) auf 3:0.

Der TSV Moosburg, der von Beginn an auf Schadensbegrenzung aus war, versuchte weiter so gut es gegen voll motivierte Finsinger ging, hinten dicht zu machen. Trotzdem schlug es noch dreimal im Kasten von TSV-Keeper Fabian Meier ein. Florian Hölzl traf per Distanzschuss (66.), ehe Moosburgs Peter Rieß im Zweikampf unglücklich ins eigene Tor zum 5:0 (75.) abfälschte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Michael Hieber (79.). „Finsing hat heute auf Bezirksliga-Niveau gespielt und auch bis zum Schluss nicht nachgelassen. Da war der Qualitätsunterschied einfach zu groß, sodass das Ergebnis in Ordnung geht“, befand der neue Moosburger Trainer Hans Heim.

BC Attaching bleibt Verfolger Nummer Eins

Finsings Verfolger, der BC Attaching, eröffnet am Freitag um 19.30 Uhr den 22. Spieltag mit der Heimpartie gegen den TSV Wartenberg. Mit dem Tabellenachten hat Attaching noch eine Rechnung offen, denn das Hinspiel ging überraschend 0:2 verloren und war eines der Spiele, die BCA-Trainer Enes Mehmedovic meint, wenn er sagt: „Finsing vom ersten Platz zu verdrängen, wird schwierig, da haben wir schon zu viele Punkte liegen lassen.“

Fünf Niederlagen hat der Ligazweite in dieser Saison bisher kassiert. Neben Wartenberg auch in Taufkirchen, Allershausen, Finsing und Kirchasch. Doch zuletzt feierte Attaching gegen Wörth, Walpertskirchen und Au drei Siege in Serie und konnte sich im Kampf um Platz zwei etwas Luft verschaffen. Vor allem im heimischen Stadion, wo der BCA bislang alle zehn Heimspiele gewann, kann sich Mehmedovic auf sein Team verlassen: „Wartenberg wird wieder ein unangenehmer Gegner, aber zuhause müssen wir unsere Spiele einfach gewinnen.“ (jfu)