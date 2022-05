Finsing: Zwei Platzverweise, fünf Gegentore - FC geht in Attaching baden

Teilen

Flugkopfball: Hilflos müssen die Finsinger zusehen, wie Maximilian Tessner (4. v. r.) das Attachinger 4:0 erzielt. © Eicke lenz

Das Spitzenspiel nahm einen überraschenden Ausgang. Verfolger BC Attaching schoss zuhause den souveränen Tabellenführer FC Finsing mit 5:0 Toren ab.

Finsing – Nur in der Anfangsphase setzten die Finsinger bei zwei Freistößen aus gut 30 Metern Akzente. Beim ersten hatte Attachings Keeper Hans Gamperl alle Mühe, den von Kilian Schmitt getretenen Ball abzuwehren, beim zweiten aber fing er den scharfen Schuss sicher.

Dann aber schon der erste Auftritt von Attachings Edeltechniker Didier Nguelefack. Er ließ zwei Abwehrspieler wie Slalomstangen stehen. Sebastian Lehmer hielt die flache Hereingabe sicher, musste aber behandelt werden, weil ein Attachinger Stürmer noch nachhakte. Aus dem Nichts das 1:0 für die Gastgeber: Nguelefack überlief zwei Abwehrspieler, seinen Pass verwertete Dominic Hörmann (16.). Mitte der ersten Halbzeit sah Finsings Trainer Bernd Häfele vom Unparteiischen Pascal Hohberger die Rote Karte, nachdem er mehrmals in unsportlicher Weise reklamiert hatte und aufs Spielfeld gelaufen war.

Kurz vor der Pause fiel dann auch noch das 2:0. Wieder hatte sich Attachings Nguelefack halbrechts durchgesetzt und abgezogen. Torwart Sebastian Lehmer wehrte nach vorne ab, und der Ball prallte vom nachsetzenden Hujina ins Finsinger Tor.

Comeback der Finsinger kommt nicht - Attaching dreht nochmal auf

Frühzeitig kamen die Finsinger aus der Pause. Der erwartete Ansturm des Tabellenführers blieb aber aus. Vielmehr wirbelte weiterhin Nguelefack. Er legte nur drei Minuten nach Wiederanpfiff den Ball in den Lauf von Hujina, der flach zum 3:0 traf. Kurz darauf landete eine Hujina-Ecke nach einer Kopfballstafette bei Maximilian Tessner, der per Flugkopfball das 4:0 erzielte.

Doch es kam noch schlimmer für den Tabellenführer, der ungestüm nach vorne stürmte und in einen Konter lief. Nguelefack lief von der Mittellinie fast ungestört bis in den Finsinger Strafraum, ließ sich weder einholen, von einer Verteidiger-Grätsche bremsen, bugsierte aber den Ball an Lehmer vorbei ins lange Eck zum 5:0.

Rot für Batljan - Finsing schaltet zwei Gänge zurück

Exakt nach einer Stunde nahm sich Finsings Marco Batljan eine Auszeit, denn er ließ sich zu einer Unsportlichkeit hinreißen, die der Unparteiische folgerichtig mit Rot ahndete, was Finsinger Zuschauer nicht gerade sportlich kommentierten. Der Platzverweis hatte Folgen, denn die Zweikämpfe wurden nun mit geringerer Intensität geführt.

Attaching ließ in Überzahl den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren und kam nun zu einer Reihe von klaren Möglichkeiten, doch angesichts der intensiven Spielweise in der ersten Stunde fehlte nun die nötige Konzentration. Die beste Chance hatte der eingewechselte Immouroine Ouro-Agouda, der aus acht Metern Torwart Lehmer schon überwunden hatte, doch Stefan Gasda rettete auf der Linie per Kopf.

Stimme zum Spiel

Enes Mehmedovic, Trainer BC Attaching: „Wir haben unsere beste Saisonleistung gezeigt und uns für die 0:2-Niederlage in der Vorrunde erfolgreich revanchiert. Wir hatten von damals noch eine Rechnung offen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass sie die Antwort auf dem Platz gegeben hat und sich nicht von den Einflüssen der Zuschauer irritieren ließ. Meine Mannschaft hat die Vorgaben von mir und Co-Trainer Stefan Fürst sehr gut umgesetzt und auch meinen Wunsch erfüllt. Denn ich sagte meinem Team, dass ich nicht möchte, dass der FC Finsing bei uns die Meisterschaft feiert. Das kann er gern am kommenden Spieltag zuhause tun.“