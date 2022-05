Meisterschaft kann sich entscheiden: „Sind die Meister-Shirts schon gedruckt?“

Von: Dieter Priglmeir

Gewohntes Bild: Der FC Finsing durfte sich in dieser Saison schon über 52 Tore freuen. © RIEDEL

Das hatte der Fußball-Landkreis auch noch nie: Drei Spieltag vor Schluss kann sich gleich in drei Ligen die Meisterschaft vorzeitig entscheiden.

Erding - Der FC Finsing (Kreisliga) und die DJK Ottenhofen (A-Klasse 8) müssen dafür allerdings gegen die jeweils härtesten Verfolger BC Attaching beziehungsweise TSV Dorfen 2 ran. Die SpVgg Altenerding (A-Klasse 7) hat ausgerechnet den alten Rivalen FC Erding zu Gast, ist aber haushoher Favorit.

Natürlich wollen wir nicht schon vorher die Felle verteilen. Aber ein paar Fragen an die Fast-Meister haben wir uns dennoch schon erlaubt zu stellen, die uns Andreas Heilmaier, der Fußballchef der SpVgg Altenerding, sein Ottenhofener Kollege Benjamin Settles sowie Finsings Co-Trainer Stefan Gasda beantworteten.

„Ich will aber noch betonen, dass wir noch nicht aufgestiegen sind und noch drei Spiele zu spielen sind“, fügte Gasda seinen Antworten hinzu. Das sei ihm sehr wichtig, denn: „Wir haben bisher noch nichts erreicht, geschweige denn sind wir aufgestiegen. Wir haben riesigen Respekt vor unserem Gegner am Wochenende und Tabellenzweiten, denn der BC Attaching hat eine super Mannschaft und spielt eine mega Saison.“ Ähnlich äußerten sich auch Heilmaier und Settles. Keinesfalls wolle man den Gegner herabwürdigen, aber man mache den Spaß gerne mit. Also, liebe Leserschaft, immer daran denken, dass die Antworten mit einem gehörigen Augenzwinkern gegeben worden sind.

Sind die Meister-Shirts schon gedruckt? Und was steht drauf beziehungsweise sollte draufstehen?

Benjamin Settles, Abteilungsleiter der DJK Ottenhofen: Die Meistershirts haben wir in weiser Voraussicht bereits im Februar 2021 bestellt. Durch den Saisonabbruch wurde das leider nichts, aber die Jahreszahlen passen wir einfach an. Als Motiv dient ein Ortsausfahrtschild mit dem durchgestrichenen Wort „A-Klasse“ und einem Pfeil Richtung „Kreisklasse“. „Ein Klassiker“, wie unser Sportlicher Leiter Philipp Kugler sagen würde. Stefan Gasda, Co-Trainer des FC Finsing: Ja, sind gedruckt. Wir haben uns was besonderes einfallen lassen und das Gesicht unseres Trainers mit seinem Lieblingsspruch darauf abgebildet: „Ah leck mich am Arsch.“ Andreas Heilmaier, Fußballchef der SpVgg Altenerding: Wir haben bislang in diese Richtung nichts geplant. Da bin ich abergläubisch. Und sollten wir da was machen, dann erst, wenn es fix ist. Was dann drauf soll, sollen die Spieler entscheiden, denn sie haben zusammen mit dem Staff den Erfolg geschafft und sollen sich selbst dafür belohnen.

Andere Getränke dürften am Sonntag aufgefahren werden, falls Ottenhofen in Dorfen gewinnt. © anh

Kopfrasur, Tattoo, Pilgertour – welche Wetten könnten am Wochenende eingelöst werden?

Heilmaier: Ich persönlich weiß nichts von solchen Wetten und denke nicht, dass so etwas geplant ist. Es würde wohl eher eine Kopfrasur geben, wenn wir in den letzten vier Spielen die Meisterschaft noch aus der Hand geben würden. Gasda: Wir haben vereinbart: Wenn wir aufsteigen, fliegen wir mit der Mannschaft und dem Trainerteam nach Malle. Settles: Angekündigte Wetten sind nicht bekannt. Lediglich aus Fankreisen hört man Ansagen, in der kommenden Saison jede Auswärtsfahrt mit dem Radl bestreiten zu wollen. Die Wahrscheinlichkeit wird als verschwindend gering eingeschätzt (schmunzelt).

Weißbierdusche, Eiskübel – auf was müssen sich die Trainer gefasst machen?

Heilmaier: Ich befürchte für Pedro Locke und Shaban Vranovci, dass es ihnen im Falle der feststehenden Meisterschaft schon „nass nei geht“ und würde ihnen empfehlen, dass sie in den nächsten Woche immer einen zweiten Satz Kleidung im Auto haben. Gasda: Da darf er sich auf mehrere schlaflose Nächte, Bierdusche, Eiskübel und alles, was es sonst noch gibt, einstellen. Settles (grinsend): Der Verein möchte zukünftig ressourcenschonender arbeiten. Daher werden wir auf das Verschütten von Getränken verzichten.

Bereit für das nächste Fußballfest: die Fußballer der SpVgg Altenerding. © RIEDEL

Was werdet Ihr bei der Meisterfeier sicher besser machen als der FC Bayern?

Settles: Kleinere Gefäße, besserer Inhalt, größere Mengen. Gasda: Wir werden sicherlich danach nicht mehr Auto fahren können, und sie wird auch definitiv länger gehen. Heilmaier: „Besser“ ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich glaube, dass es bei uns wohl mit mehr Freude sein wird, denn nach zehn Meisterschaften in Folge schleicht sich bei Bayern doch etwas Abnutzung ein. Besserung erhoffe ich in Sachen Bierduschen. Ich denke, bei uns wird das Bier eher getrunken, und zum Verschütten kann man auch andere Getränke verwenden.

Wer ist das größte Feierbiest im Verein?

Gasda: Ganz klar Pat Forchhammer, der uns auch schon mal mitgeteilt hat, niemals ein „soziales Event“ für Fußball ausfallen zu lassen.

Settles: Wenn unser Trainer Hans Bruckmeier nicht selbst fahren muss, gibt es kein Halten mehr. Abgesehen von den ihn stützenden Personen, die ihn zum Auto seiner Fahrerin begleiten müssen. Heilmaier: Ich denke, das wird sich hoffentlich in den nächsten Wochen herausstellen. In den letzten Jahren hatten wir ja nicht ganz so viel zu feiern, sodass ich das jetzt gar nicht sagen könnte, wer sich da hervortut. In der Vergangenheit diente oft das Volksfest als Gradmesser, doch die Pandemie gab in den letzten Jahren auch hier keinen Aufschluss. Aber die Saisoneinstandsfeier im Juli hat gezeigt, dass wir uns da nicht vor der Konkurrenz verstecken müssen.