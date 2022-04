FC Finsing fegt Moosburg vom Platz und bleibt souverän an der Spitze

Von: Dieter Priglmeir

Hoch oben: Der FC Finsing (rote Trikots) ist fünf Spieltage vor Schluss mit sieben Punkten Vorsprung Tabellenführer. © Christian Riedel

Der FC Finsing empfing am Mittwoch Abend den TSV Moosburg. Dabei gewann der Tabellenführer souverän mit 6:0 gegen die abstiegsbedrohten Gäste.

Finsing – Vermutlich werden in der neuen Saison zwei Klassen zwischen dem FC Finsing und dem TSV Moosburg liegen. Beim 6:0 (3:0)-Heimsieg des FCF am Mittwochabend war dieser Unterschied – so sehr sich die Gäste auch mühten – bereits zu spüren. Kreisliga-Spitzenreiter Finsing hat nun fünf Spieltag vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten BC Attaching.

Ein Freistoß brachte die Finsinger Führung. Markus Rickhoff war zum kurzen Pfosten gelaufen und vollstreckte (10.). Einen berechtigten Strafstoß nach Foul an Christian Hennel verwertete Kilian Schmidt zum 2:0 (24.). Mit seinem zweiten Treffer (31.) entschied Rickhoff die Partie bereits in der ersten Halbzeit. Zum Leidwesen des Tabellenletzten gingen die Finsinger aber nicht runter vom Gas. Nach Wiederanpfiff erhöhte Florian Hölzl per Distanzschuss auf 4:0 (66.). Dann fälschte auch noch der Moosburger Peter Rieß im Zweikampf den Ball ins eigene Tor ab (75.). Vier Minuten später markierte Michael Hieber den Endstand.

Moosburgs neuer Trainer Hans Heim zeigte sich beeindruckt: „Finsing hat auf Bezirksliga-Niveau gespielt und auch bis zum Schluss nicht nachgelassen. Da war der Qualitätsunterschied einfach zu groß, sodass das Ergebnis in Ordnung geht.“ Finsings Sportlicher Leiter Thomas Gasda sah es ähnlich: „Das war ein nie gefährdeter Sieg gegen einen tapfer kämpfenden Gegner.“ (pir/jfu)