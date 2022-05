FC Forstern lebt noch: Fußballerinnen wahren Chance auf Klassenerhalt

Mit der Brechstange: Ein wuchtiger Kopfball von Martina Mittermaier (r.) schlägt zum 2:0 für Forstern ein. © fcf

Mit toller Moral und großem Einsatz hat Forsterns Frauenmannschaft mit einem 2:1 gegen den VfB Obertürkheim die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt.

Forstern – Nur mit einem Sieg hatte der FC Forstern dem vorzeitigen Abstieg entgehen können. Gleich der erste gefährliche Forsterner Angriff aus einem schnellen Konter brachte die Führung. Aus der Abwehr kam der Ball im Mittelfeld zu Julia Deißenböck, die das Leder direkt der steil startenden Pija Reiniger in den Lauf legte. Diese überlief die herauseilende Torfrau Vanessa Diehl, wurde aber fast bis zur Auslinie abgedrängt. Sie zog den Ball scharf in Richtung Tor, dort lauerte die mitgelaufene Franziska Stimmer und traf zur Führung (6.).

Der Gast behielt seine aggressive Spielweise mit dem frühen Anlaufen der Forsterner Abwehrspielerinnen bei und sorgte so für dauernde Gefahr, doch klare Chancen blieben Mangelware. Mitte der ersten Halbzeit startete Forstern Entlastungsangriffe. Veronika Auer wagte einen Fernschuss, der aber knapp am Tor vorbeistrich. Dann trat Deißenböck eine Ecke in den Fünfmeterraum, und die aufgerückte Innenverteidigerin Martina Mittermaier traf per Kopf zum 2:0. Das warf die Gäste aber keineswegs aus der Bahn, die kurz vor der Pause durch Sophie Gairing zum 1:2 kamen.

Mehr Spielanteile der Gäste - Aber Kräfte ließen nach

Nach der Pause war die Marschrichtung der Gäste klar, die den Klassenerhalt unbedingt schon in Forstern unter Dach und Fach bringen wollten. Obertürkheim hatte zwar weiterhin etwas mehr Spielanteile, zeigte aber Ermüdungserscheinungen und konnte nicht mehr den vollen Druck aufbauen. Forstern spielte dagegen mögliche Kontermöglichkeiten nicht gut zu Ende, und so blieb das Spiel spannend. Obertürkheim hatte fünf Minuten vor Schluss noch eine gute Ausgleichschance, die aber kläglich vergeben wurde.

Forstern hat nun am letzten Spieltag noch die Chance, mit einem Sieg beim FFC Wacker München und passenden Resultaten der Mitkonkurrenten in die Relegationsrunde einzuziehen.