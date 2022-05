FC Forstern: „Chance auf den Relegationsplatz“ nach unvollendeter Aufholjagd bleibt bestehen

Von: Dieter Priglmeir

Auch wenn die Frauen des FC Forstern nach 1:3-Rückstand noch zurückkamen, wird es allmählich knapp mit dem Releagationsplatz. © Christian Riedel

Aus einem 1:3-Rückstand machten die Fußballerinnen des FC Forstern noch ein 3:3. Trainer Florian Guggenberger war dennoch enttäuscht.

Crailsheim/Forstern – Das Unentschieden beim sieglosen Schlusslicht TSV Crailsheim sei schlichtweg zu wenig gewesen. Dennoch hat der FC die Minichance auf den Relegationsplatz gewahrt. Guggenberger war durchaus beeindruckt von der jungen und laufstarken Crailsheimer Mannschaft, die unbekümmert aufspielte und die erste Halbzeit ausgeglichen gestaltete. Gute Chancen spielte sich aber erstmal der FC heraus. Veronika Auer setzte sich auf der linken Angriffsseite durch, schoss aber am langen Eck vorbei. Kurz darauf bediente sie mit einem überlegten Rückpass Theresa Wagner, die aus ihrer freien Schussbahn nichts Zählbares machte. Cleverer war die Heimelf, die nach einem Forsterner Fehler im Spielaufbau schnell schaltete. Ein Steckpass, und Maren Geschwill traf zum 1:0 (43.).

In die zweite Halbzeit startete Forsterner mit viel Elan. „Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff“, berichtet Guggenberger. Doch ein Crailsheimer Angriff reichte, schon stand es 0:2. Nach mehreren gewonnenen Zweikämpfen im Mittelfeld hebelte der TSV die nicht sattelfeste Forsterner Innenverteidigung mit einem ein Pass ins Sturmzentrum aus, und Anna Horwath überwand Keeperin Melanie Scherer (55.). „Das ist schon sehr eklig, wenn der Gegner jede Chance nutzt – und psychologisch auch nicht gerade optimal für uns“, so Guggenberger. Allerdings hatte er zur Halbzeit mit Pija Reininger und Sandra Gillhuber zwei Spielerinnen eingewechselt, die derzeit verletzungs- beziehungsweise berufsbedingt nicht voll im Training sind. Dennoch war deren Qualität für den späteren Verlauf entscheidend.

Drei Minuten nach Rückstand der Anschlusstreffer - doch TSV erhöhte postwendend wieder

Nur drei Minuten nach dem 0:2 nahm Gillhuber einen Ball über die Crailsheimer Abwehr kontrolliert mit und schob souverän zum Anschlusstreffer ein. Doch der nächste Rückschlag folgte postwendend. Keeperin Scherers Abspiel landete direkt bei Djellza Istrefaj. Die TSV-Stürmerin ließ sich das Geschenk nicht entgehen (59.).

Forstern wartete nicht lange mit der Antwort. Reininger bediente Gillhuber, die ihre Gegenspielerin überlief und zum 2:3 traf. Auch der Ausgleich in der 80. Minute war schön rausgespielt. Diesmal tankte sich Reininger bis zur Grundline durch, legte zurück auf Auer, die flach zum 3:3 einschob (80.).

Jede Woche anderer Kader ist das Hauptproblem

Zehn Minuten plus Nachspielzeit blieben dem FC. „Doch echte Chancen haben wir uns nicht mehr rausgespielt“, sagt Guggenberger, der sich nach der starken Leistung beim 1:0-Sieg in Hegnach mehr erhofft hatte, „wenngleich die Crailsheimerinnen bei weiten nicht so schwach sind, wie es der Tabellenplatz vermuten lässt“.

Forsterns Problem sei, jede Woche einen anderen Kader zu haben. Diesmal etwa fehlte mit Julia Ruckdeschel eine wichtige Defensivspielerin. Dafür sei mit Tina Mittermaier eine wichtige Spielerin wieder mit von der Partie gewesen. Sie werde auch im Endspurt wichtig sein, „denn noch haben wir die Chance auf den Relegationsplatz“, ist sich Guggenberger sicher.