1. FC Garmisch-Partenkirchen: Unauffällig, aber noch im Rennen - „sehr taktisch geprägte Partie“

Von: Oliver Rabuser

Augen zu und durch: Derart aggressiv wie Jonas Schrimpf (l.) in dieser Szene war der 1. FC gestern nicht oft. Foto: Rabuser © Rabuser

Die Szenen rund um den Schlusspfiff dieser ersten Relegationspartie am frühen Donnerstagabend glichen mehr denen einer Halbzeitpause.

Bad Heilbrunn – Auf beiden Seiten waren weder Jubelszenen zu erkennen, noch erspähte man Tendenzen von Enttäuschung. Warum auch? Beide Teams müssen ihre Ambitionen in Sachen Klassenerhalt am kommenden Sonntag (16 Uhr) weiter vorantreiben.

Wirklich erkennbar war nur eine umfassende Müdigkeit, deren Ursache primär in allerfeinstem Vatertagswetter zu finden war. Dabei trat der 1. FC Garmisch-Partenkirchen im Hinspiel der Landesliga-Relegation als die insgesamt unauffälligere Mannschaft auf, geht dafür aber nach dem 1:1-Remis beim SV Bad Heilbrunn mit dem vermeintlichen Vorteil eines Auswärtstreffers in die Revanche vor eigenem Publikum.

Es kam nur sehr wenig vom FC - 900 Zuschauer in Heilbrunn

Eines vorweg: Es war wenig, was der 1.FC Garmisch-Partenkirchen in Bad Heilbrunn anbot. Sehr wenig. Zwei Tormöglichkeiten, von denen die erste nach sechs Minuten gleich saß. Dazu maximal zwei Halbchancen, bei denen es aber an der nötigen Koordination fehlte. Bitter: Von der engagierten und aggressiven Spielweise, die den 1.FC zuletzt gegen Nördlingen ausgezeichnet hatte, war recht wenig zu erkennen.

In einer solchen Partie nicht wirklich ungewöhnlich. Die nämlich hatte sehr wenig mit einem normalen Punktspiel in der Fußball-Landesliga gemein. Fast 900 Zuschauer säumten den Platz. Jeder Spieler, der behauptet, dieser Rahmen würde ihn nicht beeindrucken, schwindelt zumindest. Für Marcel Wollenberg absolut normal. „Wir haben eine junge Mannschaft und waren zuletzt nicht vom Glück verfolgt“, erinnerte der Coach an die Vorzeichen. „Es ist nicht für jeden einfach vor so vielen Zuschauern.“

Goalgetter Moritz Müller verwandelt erste Chance - Doch der Ausgleich folgte prompt

Moritz Müller schien es anfangs egal zu sein. Er setzte sich nach einem langen Diagonalball von der rechten Defensivseite gekonnt gegen Routinier Sebastian Mertens durch und knallte die Kugel HSV-Keeper Christoph Hüttl trocken in die lange Torecke – das frühe 1:0 (6.). Das zeigte Wirkung bei den Gastgebern. Bälle sprangen vom Fuß, wirklich gelingen wollte nichts. Doch: Als Heilmittel erwies sich der schnelle Ausgleich. Anton Krinner schickte den Ball via Einwurf in den Sechzehner, Mertens nutzte sein Gardemaß für die Verlängerung, und ehe David Salcher zupacken konnte, hielt Felix Gellner seinen Scheitel dazwischen – unglücklich gelaufen.

Gleiches galt für Florian Langenegger, der früh vom Feld musste. Zur Unzeit meldete sich eine Zerrung in der Kniekehle zurück. Michel Naber kam ins Spiel, Martin Hennebach rückte in die Zentrale. Dort machte er eines seiner besten Spiele im FC-Dress. Die Mitte war und blieb zu.

Zweiten Bälle gehen an die Hausherren

Eher schon bereiteten die Flügel Probleme. Kaum einmal konnten sich die Gäste dort durchsetzen. „Offensiv haben wir die Bälle oftmals zu schnell weggegeben“, hält Wollenberg fest. Insgesamt war bei den Heilbrunnern die Entschlossenheit ein Stück weit mehr zu erkennen. Gleichwohl ohne den erhofften Knalleffekt. „Uns ist nicht viel ausgegangen“, räumte Trainer Walter Lang ein. Der sah eine „sehr taktisch geprägte Partie“.

Wollenberg monierte, dass seine Mannen „zu wenig zweite Bälle“ erobert hätten. Und so blieben Offensiv-Aktionen Mangelware. Müller hatte die erwähnten zweite Möglichkeit für den 1. FC, die Versuche von Stefan Durr und Jonas Schrimpf konnten geblockt werden.

So fällt die Entscheidung, welcher der beiden Kontrahenten am kommenden Mittwoch im Oberallgäu den weiten Weg zum Klassenerhalt fortsetzen darf, am Sonntag im Stadion am Gröben.