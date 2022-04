FC Kochelsee: Abwehr-Bollwerk hält dem Garmisch-Druck stand

Von: Oliver Rabuser

Kein Durchkommen: Schlehdorfs Florian Kammerlochner (r.) klärt vor Darko Stamenov (17). © Rabuser

Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel vom FC Kochelsee und dem 1. FC Garmisch II. Im direkten Duell konnten sich die Schlehdorfer mit 2:1 durchsetzen.

Garmisch-Partenkirchen - Die Elf von Stefan Lorenz trat hingegen beim 3:0-Erfolg gegen den ESV Penzberg am Karsamstag positiv in Erscheinung. Maximilian Wagner versuchte sich gar nicht erst in Schönfärberei. „Das war Abstiegskampf pur; ganz wichtig, dass wir das Ding durchgebracht haben“, bilanziert Schlehdorfs Coach nach annähernd 100 Minuten.

Dabei ging der erste Abschnitt ganz klar an die Gäste vom Kochelsee. Leo Sam schoss zum 1:0 ein. Sebastian Reißenweber legte nach einem Freistoß von der Seitenlinie alsbald per Kopf nach. „Absolut verdient“, räumt selbst FC-Coach Lorenz ein, der anders als zwei Tage zuvor ohne Andreas Grasegger (Arbeit) und Julian Ademi auskommen musste.

Seine Elf produzierte schlichtweg „zu viele Stockfehler“. Kaum einmal konnten die Platzherren den Schlehdorfern gefährlich werden. Ausnahme: Julian Bittners Flachschuss und Beqir Loshis Freistoß, den Florian Lantenhammer stark parierte. Nach dem Seitenwechsel änderte sich dieses Bild aber ebenso wie der Spannungsbogen. Zunächst setzte Schindler zum Leidwesen seines Trainers einen Kopfball aus kurzer Distanz knapp neben den Pfosten. „Wir müssen einfach das 3:0 machen“, betont Wagner. Taten sie aber nicht. Stattdessen ließen die Schlehdorfer den FC herankommen.

Nach dem 2:1 wurde es zur Abwehrschlacht

Ob man beim Zweikampf von Leo Sam gegen Niklas Döhn tatächlich auf Strafstoß entscheiden muss, sei dahingestellt. Doch musste der Unparteiische aus größerer Distanz und gegen die tiefstehende Sonne entscheiden. Bittner verkürzte auf 1:2 aus Sicht der Garmisch-Partenkirchner. Für Schlehdorf mutierte die Partie immer mehr zur Abwehrschlacht. Diverse Wechsel ließen sich wegen Blessuren, Schwindel oder Kräfteschwund nicht umgehen. Wagners Elf wurde immer jünger, der FC hingegen sukzessive offensiver. Kapitän Florian Adlwärth setzte zunächst einen Kopfball über die Querlatte, später scheiterte Maximilian Heringer mit einem wuchtigen Freistoß an Keeper Lantenhammer.

Letztlich hielt das Bollwerk vom Kochelsee den FC-Attacken stand. „Die Jungs haben sich in jeden Schuss geworfen“, lobt Wagner. Lorenz dagegen vermisst die „Präzision bei Bällen nach vorne“, darunter eine Vielzahl an Standards. „Trotzdem haben wir alles reingeworfen, was machbar war.“ (or)

1. FC Garmisch-Partenkirchen II – ESV Penzberg 3:0 (2:0)

1. FC II: Huber – Adlwaerth, Finkert, Hagedorn, Heringer, Bittner, Tesfu, Kaufmann, Stamenov, Özkan, Grasegger – Eingewechselt: Mitrofan, Loshi

Schiedsrichter: Adolf Schuster (TSV Wolfratshausen); Zuschauer: 70; Tore: 1:0 Heringer (41.), 2:0 Tesfu (44.), 3:0 Bittner (90.+4) phi

1. FC Garmisch-Partenkirchen II – FC Kochelsee-Schlehdorf 1:2 (0:2)

1. FC II: Huber – Adlwärth, Staab, Finkert, Hagedorn, Heringer, Bittner, Tesfu, Kaufmann, Stamenov, Özkan – Eingewechselt: Lorenz, Döhn, Mitrofan, Loshi

FCK Schlehdorf: Lantenhammer – Pangerl, Reißenweber, Kammerlochner, Simmeth, Wagner, Sam, Krönauer, Leiß, Schindler, Moser – Eingewechselt: Huber, Ryzinski, Fischer

Schiedsrichter: Felix Angerer (SC Grainau) – Zuschauer: 50 – Tore: 0:1 Sam (17.), 0:2 Reißenweber (21.), 1:2 Bittner (51./FE) cs