FC Kochelsee Schlehdorf: Offensive Spielweise soll Erfolg gegen Perchting bringen

Mit einer offensiveren Ausrichtung will der FC Kochelsee Schlehdorf die Kreisklasse 3 rocken (hinten, v. li.): Stefan Raffeiner, Tino Krönauer, Florian Kammerlochner, Vitus Huber, Sebastian Reißenweber, 2. Vorstand Philipp Daser, (Mitte, v. li.) Trainer Maxi Wagner, Co-Trainer Rupert Brenninger, Andreas Pangerl, Markus Kröner, Andreas Wagner, Christian Syrowatka, Vladimir Nedeljkovic, Torwart-Trainer Ronald Klinger, Sportlicher Leiter Christoph Weidehaas, (vorne,, v. li.) Niko Klinger, Dominik Simmeth, Simon Wagner, Florian Lantenhammer, Michael Jocher, Hans Moser, Leonhard Sam und Matthias Leiß. Nicht im Bild sind Michael Schratt, Sebastian Lautenbacher, Juri Schindler und Physio Jürgen Wagner.

Schlehdorf empfängt Tabellendritten der Vorsaison

Von Patrick Hilmes schließen

Der FC Kochelsee-Schlehdorf startet gegen den TSV Perchting-Hadorf in die Kreisklasse. Coach Maximilian Wagner will mit einer offensiven Spielweise erfolgreich sein.

Schlehdorf – „Schlehdorf tritt weiterhin auf der Stelle.“ So lautete der Titel des Tagblatts am 28. September 2020 zum Spiel des FC Kochelsee-Schlehdorf beim TSV Perchting-Hadorf. 0:2 unterlag der FCKS damals. Aber nicht, weil er die schwächere Mannschaft stellte, sondern lediglich die ineffektivere Offensive. Nun steht dieses Duell zum Saisonauftakt der Fußball-Kreisklasse wieder an. Das Team vom Kochelsee wünscht sich natürlich ein anderes Ergebnis, einen Start nach Maß.

Gelingen soll das mit einer neuen, offensiveren Spielweise. Agieren statt nur reagieren lautet die Marschroute von Coach Maximilian Wagner. Doch angesichts dieser System-Umstellung verweist der Trainer darauf, dass seinen Mannen noch Zeit brauchen, um alles Neue zu verinnerlichen. Zudem ist der Auftaktgegner keine Laufkundschaft. Das hat Perchting-Hadorf nicht nur gegen Schlehdorf bewiesen, sondern über die gesamte, wenn auch kurze Saison mit Rang drei in der Tabelle. (Patrick Hilmes)