FC Langengeisling: Torjäger Rupprecht kommt - Siegsdorf-Spiel steht noch bevor

Von: Andreas Schuder, Dieter Priglmeir

Hier noch im Dress des SV Wörth : Florian Rupprecht (l.). © Christian Riedel / fotografie-ri

Die Fußballer des FC Langengeisling kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Zuerst beendeten sie die Freilassinger Serie von 16 Siegen mit einem 2:2 und sicherten sich damit den Klassenerhalt.

Langengeisling – Dann angelten sie sich einen der besten Stürmer der Kreisliga: Florian Rupprecht hat in 60 Spielen 52 Tore erzielt. Jetzt wechselt er vom SV Wörth zum FCL. 16 Angebote hatte der 23-Jährige erhalten – auch Bayern- und Landesligisten hätten sich um ihn bemüht, erzählt Rupprecht. Letztlich habe er sich für den FCL entschieden, „weil das vom Aufwand noch geht“.

Der Landschaftsgärtner macht nämlich auch noch seinen Meister. Dennoch freut er sich schon auf die neue Saison. „Mit vielen Geislingern habe ich schon in der Jugend zusammengespielt, außerdem ist der Trainer mein Nachbar“, sagt Rupprecht, der sich auf die Zusammenarbeit mit dem Ex-Regionalliga-Spieler Maxi Hintermaier freut. Ehrgeizig ist er natürlich auch. Rupprecht will mit dazu beitragen, dass die Geislinger in der kommenden Saison eine noch bessere Rolle spielen und sich in der Bezirksliga als echte Kraft etablieren.

Jetzt steigt aber erst noch das letzte Spiel dieser Saison. In Siegsdorf (Sa., 14 Uhr) könnte der FCL befreit aufspielen, aber Spielertrainer Hintermaier hat anderes im Sinn: „Wir werden das Spiel ernst angehen, das habe ich auch im Training gefordert. Das Hinspiel wurde stark verpfiffen, daher wollen wir den Dreier holen.“ Damit könnte man in der Tabelle noch nach oben klettern, was laut dem Coach „der Saisonleistung entsprechen würde“.

Beste Saisonleistung gegen Freilassing

Aber auch jetzt sei er mit der Saison mehr als zufrieden. „Ich bin total happy. Wir haben definitiv einen Sprung gemacht. Unsere Defensive hat sich stark verbessert, und auch in anderen Bereichen haben wir uns weiterentwickelt, so Hintermaier. Den krönenden Abschluss stellte das Spiel gegen Freilassing dar: „Das war unsere beste Saisonleistung.“

In Siegsdorf fehlen Kilian Kaiser und René Mecking angeschlagen. Keeper Christian Bernhardt hilft in der Zweiten aus. Somit reisen die Langengeislinger mit nur einem Schlussmann nach Siegsdorf. Ob Torjäger Maxi Birnbeck zum Einsatz kommt, ist noch ungewiss, aber durchaus wahrscheinlich. Michael Faltlhauser kehrt in den Kader zurück.



TIPP: 3:2 für den FCL

FCL-Kader: Brader, M. Geigerseder, Seeholzer, Hintermaier, S. Stenzel, Faltlhauser, Aigner, Birnbeck (?), Altinisik, Maier, Steck, Obermaier, D. Geigerseder, K. Stenzel, Dornauer, Riederle, Wilson