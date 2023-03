Mattes Verfolgerduell: Moosining verpasst Anschluss an Aufstiegsplätze

Kein Durchkommen gab es für die Moosinninger (gelb-schwarz) gegen die massierte Freilassinger Abwehr. Hier versucht Stürmer Alex Auerweck, sich im Kopfballduell durchzusetzen. Foto: Günter Herkner © Günter Herkner

Mit einem 0:0 musste sich der FC Moosinning im Verfolgerduell gegen den ESV Freilassing begnügen und verpasste den Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Beide Teams neutralisierten sich dabei über weite Strecken gegenseitig, vor dem Tor ereignete sich nur wenig Spektakuläres, wobei die Gelb-Schwarzen die Partie aber durchaus gewinnen hätten können.

Moosinnings Coach Chris Ball stellte sein Team gegenüber der Siegsdorf-Partie nur auf einer Position um, und so rutschte Christian Reiser für Maxi Lechner in die Anfangsformation. Beide Teams taten sich schwer, in die Gänge zu kommen. Georg Ball versuchte sich mit einem Linksschuss, der das Ziel weit verfehlte. Bei einem Konter nach einer Freilassinger Ecke spielte Stefan Haas den Ball zu ungenau, und so verpuffte diese Chance.

Die größte Möglichkeit zur Führung hatte in der 20. Minute Ball, als er nach einer Hereingabe von Haas am Fünfmeterraum freistehend das Leder nicht voll traf. Spielerisch ließen beide Teams weiterhin viele Wünsche offen, wenn es aber gefährlich wurde, dann vor dem Freilassinger Tor. Johannes Volkmar traf einen Freistoßabpraller nicht voll, Alex Auerweck scheiterte nach Zuspiel von Fabi Ulitzka mit einem Linksschuss an Keeper Matej Markovic. Nach einer Hereingabe von Alex Auerweck jagte der Freilassinger Verteidiger Ivaylo Bogomilov den Ball knapp über die Latte des eigenen Tores.

Verfolgerduell: Moosinning mit den besseren Chancen

Auch in Halbzeit zwei tat sich nicht wirklich viel Aufregendes vor beiden Toren. In der 47. Minute passte Florian Jakob zur Mitte, Haas hätte abschließen können, entschied sich aber für ein Abspiel zu Alex Auerweck, das geklärt wurde. In der 56. Minute setzte sich auch Freilassing offensiv mal in Szene. Marco Schmitzberger kam an den Ball, doch zum Glück für Moosinning legte er sich das Leder zu weit vor.

Die besseren Möglichkeiten hatte auch jetzt der Gastgeber. Der eingewechselte Thomas Auerweck zog auf halblinks ab, doch im Nachfassen bekam Keeper Markovic die Kugel zum Fassen. Die größte Möglichkeit in Abschnitt zwei hatte David Kamm in der 86. Minute, aber nach einem Zuspiel des eingewechselten Lechner, das Haas gekonnt durchlaufen ließ, setzte der Moosinninger Angreifer den Ball knapp links unten vorbei.

Da auch Freilassing mit dem Unentschieden nicht zufrieden war, kam in den letzten Spielminuten sogar noch Spielertrainer Albert Deiter zu einem Kurzeinsatz. Nach einem Konter hatte er die größte Möglichkeit für die Gäste. Er setzte den Ball aber ebenfalls knapp links unten vorbei. (th)