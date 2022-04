FC Moosinning: Fast aus der Traum vom Aufstieg

Die Moosininger Führung: Lukas Treffler (M.) dreht jubelnd ab, Bastian Lanzinger (2. v. l.) und Gästetorwart Pascal Jakob blicken dem Ball hinterher. © Christian Riedel

Mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden musste sich der FC Moosinning im Bezirksliga-Nachholspiel gegen den FC Aschheim begnügen.

Moosinning – Für die Gäste war es ein glücklicher Punkt, denn sie nutzten ihre einzige Chance im gesamten Spiel. Die Gelb-Schwarzen hingegen vergaben vor allem im ersten Abschnitt klare Möglichkeiten. Für die Moosinninger Offensive durften Alex Auerweck und Lukas Treffler von Beginn an ran. Und man merkte den Gelb-Schwarzen an, dass sie die Vorstellung gegen Otterfing geradebiegen wollten. Angriff auf Angriff rollte auf das Aschheimer Tor zu. Und bereits nach acht Minuten lag die Kugel im Gästetor. Alex Auerweck hatte den Ball im Strafraum Richtung Tor gebracht, Treffler stand goldrichtig und verlängerte zum 1:0 ins Tor.

Kurz darauf hätte Treffler nachlegen können, doch nach einem Klassezuspiel von Christian Reiser war Keeper Pascal Jakob zur Stelle und wehrte zur Ecke ab. In diesem Stil ging es weiter, Reiser jagte die Kugel mit einem Gewaltschuss an die Latte, Auerweck scheiterte frei vor dem Tor am Keeper, und auch Stefan Haas vergab.

Eine alte Fußballweisheit besagt, dass sich so etwas rächt, und genauso trat es in der 29. Minute ein. Malcolm Olwa setzte sich im Strafraum auf halbrechts durch, passte quer auf Maximilian Finke, und dieser vollstreckte zum 1:1. Moosinning mühte sich zwar weiter redlich, klare Möglichkeiten könnte man sich zunächst aber nicht mehr erarbeiten.

Einbahnstraßenfußball - dennoch kein Tor

Auch in Halbzeit zwei lief die Partie nur in Richtung Aschheimer Kasten. Eine Direktabnahme von Georg Ball wurde von einem Verteidiger schmerzhaft mit dem Bauch kurz vor der Linie entschärft. Der Schuss von Florian Jakob blieb ebenfalls in der dicht gestaffelten Aschheimer Abwehr hängen. Haas scheiterte ebenfalls in bester Lage auf halbrechts am Keeper. Johannes Volkmar sprang nach einer Rechtsflanke höher als der Keeper, doch sein Kopfball landete nur an der Latte.

Die Gäste machten auch nun keine Anstalten, mehr zum Spiel beizutragen. Sie verbarrikadierten sich am eigenen Sechzehner. Dem FCM fiel mit zunehmender Spieldauer keine zündende Idee mehr ein, und so mussten sie sich zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen mit einem Unentschieden zufrieden geben. (th)