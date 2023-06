Oberaus Coach bedauert Murnauer Rückzug – Saisonfinale fällt wegen Corona flach

Von: Christian Fellner

Teilen

Markus Schmidt ist seit 2016 Trainer beim FC Oberau. © FuPa

FC Oberaus Trainer Markus Schmidt bedauert den Rückzug der Fußballerinnen des TSV Murnau. Das eigene Saisonfinale musste wegen Corona abgesagt werden.

Oberau – Das war nicht das Saisonende, das sich die Oberauer Fußballerinnen erhofft hatten: eine Spielabsage. Schon gar nicht Trainer Markus Schmidt. Doch es blieb ihn nichts anderes übrig, als die letzte Begegnung dieser Bezirksliga-Spielzeit am Samstag abzusagen. „Es hätte keinen Sinn gemacht, ich habe nicht mal zehn Spielerinnen zusammengebracht.“ Also gingen die Punkte am grünen Tisch in Richtung Scheyern.

Schwer vorstellbar, dass ein Kader derart ausdünnt. Urlaube, Hochzeiten, andere private Termine, dazu die drei Corona-Ausfälle – zu viel trotz eines 20er-Kaders. „An Pfingsten hatten wir schon mal so eine Phase“, erinnert sich Schmidt. Nun beenden die Oberauerinnen die Saison auf Platz fünf. Trotz der verschenkten Zähler kann Scheyern selbst im direkten Vergleich nicht vorbeiziehen.

Im Gegensatz zur Konkurrenz in Murnau steht beim FC Oberau zumindest eines fest: „Bei uns geht es nächstes Jahr ganz normal weiter.“ Das steht schon fest. Das Aus der Murnauerinnen bedauert Schmidt: „Die haben schon echt guten Fußball gespielt, das hab’ ich mir gerne angeschaut.“ (cf)