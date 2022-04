FC Parsdorf: „Aufbruchstimmung mitnehmen“ - nächster Sieg wird anvisiert

Teilen

Wollen den nächsten Sieg einfahren: Die Fußballer des FC Parsdorf um Kapitän Peter Rauch (r.). © christian riedel

Am Donnerstag Abend ist der FC Parsdorf bei der SpVgg Höhenkirchen zu Gast. Dabei herrscht in Parsdorf nach dem wichtigen Sieg in Aschheim Aufbruchstimmung.

SpVgg Höhenkirchen – FC Parsdorf (Do. 20 Uhr) - Beim FC Parsdorf hat der erste Sieg in der Rückrunde (2:1 bei Aschheim II) am vergangenen Wochenende neuen Optimismus ausgelöst. Vor der Auswärtsbegegnung in der Kreisklasse bei der SpVgg Höhenkirchen am Donnerstagabend (20 Uhr) zeigt sich FCP-Kapitän Peter Rauch erwartungsfroh: „Bei uns hat sich eine große Erleichterung breitgemacht. Diese Aufbruchstimmung wollen wir nun mitnehmen.“

Die Parsdorfer befinden sich im gesicherten Tabellenmittelfeld, die Saison scheint gelaufen. Dennoch möchte man die Spielzeit nicht einfach so zu Ende gehen lassen. „Wir wollen als Mannschaft besser werden und perspektivisch einen Grundstein für die Zukunft setzen“, so Top-Torjäger Rauch. In Parsdorf gibt es also keinen Platz für Schlendrian. Nach dem Ende der Sieglosserie scheint der FCP bereit zu sein, gleich einen weiteren Erfolg zu landen. (fhg)