FC Pipinsried: „Partie einigermaßen ordentlich über die Bühne bringen“

Teilen

Wollen auch im letzten Saisonspiel jubeln: Die Fußballer des FC Pipinsried. © SPORTS/Goldberg

Am letzten Spieltag der Regionalliga Bayern muss der FC Pipinsried noch einmal auf Reisen gehen. Das Team aus dem Dachauer Hinterland ist am Samstag zu Gast beim SV Wacker Burghausen.

Pipinsried - Da der FCP den Klassenerhalt vorzeitig eingetütet hat, mutiert das Saisonfinale für die Mannen von Trainer Andy Pummer zur Kaffeefahrt an die Salzach. Dort trifft man auf ein ebenfalls schon um Urlaubsmodus operierendes Wacker-Team; Burghausen kann nicht mehr von Platz drei verdrängt werden, denn die dahinter stehenden Vereine haben ihre 38 Saisonspiele bereits absolviert.

Die Wacker-Elf ließ vergangene Woche aufhorchen, als sie den Vizemeister FC Bayern München II im Grünwalder Stadion glatt mit 4:0 besiegte und so der SpVgg Bayreuth zur vorzeitigen Meisterschaft und dem damit verbudnenen Direktaufstieg in die 3. Liga verhalf.

„Wir müssen sehen, dass wir die Partie einigermaßen ordentlich über die Bühne bringen. Zum Kader kann ich noch nichts sagen, wir müssen sehen, wer da ist“, sagt Pummer achselzuckend. „Wacker hat die Bayern 4:0 geschlagen, das sagt alles. Gerade in den ersten 20 bis 25 Minuten müssen wir höllisch aufpassen und hellwach sein“, fordert der Pipinsrieder Übungsleiter.

Trainerstab ist ab Sommer weg - Viele Neuzugänge kommen

An ein geordnetes Training war in der abgelaufenen Woche nicht zu denken. Am Montag fanden sich acht, am Mittwoch fünf Testspieler auf dem Pipinsrieder Trainingsplatz ein, um dort vorzuspielen und sich für eine Verpflichtung für die kommende Saison zu empfehlen.

Dann werden Pummer und dessen Co-Trainer Emanuel Jozic nicht mehr da sein. Pummer wechselt zum FC Deisenhofen und Jozic in Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern.

Neuzugänge gibt es beim FC Pipinsried bereits einige. Mit Nickoy Ricter (TSV 1865 Dachau), Daniel Witetschek (TSV Landsberg), Belmin Idrizovic (SV Donaustauf), Nikolaus Grotz (TSV 1865 Dachau), Fabian Willibald (FC Ingolsadt U 23) und Sebastian Keßler (SV Wacker Burghausen U 19) hat der sportliche Leiter des FCP, Tarik Sarisakal, bisher sechs Spieler für die kommende Regionalliga-Saison verpflichtet. Neuzugang Nummer sieben ist der Japaner Ryosuke Kikuchi. Pikanterweise wechselt der Ex-65-Kicker ebenfalls vom SV Wacker Burghausen ins Ilmtal. Im Vorfeld hatte es bereits nach der Verpflichtung von Youngster Keßler Misstöne gegeben; Wacker beschwerte sich darüber, nicht informiert worden zu sein. Auf der anderen Seite hatte Deisenhofens Coach Hannes Sigurdsson nach Aussage von Sarisakal bereits beim FCP mündlich zugesagt, um dann doch bei Wacker Burghausen anzuheuern. (hae)