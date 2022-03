FC Rottach-Egern startet mit Sieg aus der Winterpause

Der FC Rottach-Egern gewinnt sein erstes Spiel nach der Winterpause. (Archivbild) © THOMAS PLETTENBERG

In der Kreisklasse startet der FC Rottach-Egern mit einem Sieg in die Rückrunde, auch Bayrischzell und Darching gewinnen ihre Spiele.

Landkreis – In der Kreisklasse 2 waren am Wochenende erstmals wieder alle fünf Landkreis-Mannschaften im Einsatz. Bereits am Samstag sorgte der FC Rottach-Egern mit einem 2:1 gegen den TuS Geretsried II für einen gelungenen Start ins Fußballjahr 2022. Der TSV Weyarn kam in Ascholding über ein 0:0 nicht hinaus. Die SG Hausham musste sich im Spitzenspiel bei Rot-Weiß Bad Tölz mit 0:2 geschlagen geben. Über Siege durften sich die DJK Darching und der SV Bayrischzell freuen.

FC Rottach-Egern – TuS Geretsried II 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 Klein (54.), 1:1 Bernhardt (73.), 2:1 Sourtsoglou (75.).

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen Geretsried hat der FC Rottach-Egern sein Polster auf die Abstiegszone zu Beginn der Rückrunde ausgebaut. „Es war eine schwere Aufgabe, das Spiel selbst war auf beiden Seiten nicht besonders gut“, berichtete FC-Trainer Klaus Beckmann. Bereits vor der Pause ließen die Hausherren zwei Großchancen liegen. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Rottacher mehr vom Spiel, scheiterten aber erneut im Abschluss. Dies rächte sich, als die Gäste durch einen abgefälschten Freistoß in Führung gingen. Doch die Hausherren kamen mit einem Doppelpack zurück. Dante Bernhardt traf zum Ausgleich, und Fethullah Sourtsoglou erzielte den 2:1-Siegtreffer. „Bei uns war die halbe Mannschaft noch geschwächt, und es war kein gutes Spiel, aber ein wichtiger Sieg“, resümierte Beckmann.

SV Bayrischzell – Wolfratshausen II 4:1 (1:0)

Tore: 1:0 Nopper (26.), 2:0 Wiedmann (65.), 3:0 Häusler (75.), 3:1 Balser (75.), 4:1 Häusler (89.).

„Das Spiel war vor allem in der ersten Halbzeit sehr zäh“, berichtete SV-Trainer Wacco Schmid. Durch eine direkt verwandelte Ecke brachte Markus Nopper die Hausherren nach einer knappen halben Stunde in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Maxi Wiedmann und der eingewechselte Beni Häusler für das 3:0. Nach dem Anschlusstreffer des BCF machte Häusler mit dem 4:1 alles klar. „Der Sieg war absolut verdient. Wir hatten einige Ausfälle und konnten deshalb nicht unser Spiel aufziehen. Aber mit der Leistung und den drei Punkten bin ich zufrieden“, resümierte Schmid.

SV Ascholding/Thanning – TSV Weyarn 0:0

Ein Spiel zum Vergessen bekamen die Zuschauer zwischen Ascholding und dem TSV Weyarn zu sehen. Über 90 Minuten gab es auf beiden Seiten keine Torchance. Das Spiel machten die Gäste, die Ascholdinger hielten kämpferisch dagegen, konnten aber keine Akzente setzen. So endete die Partie leistungsgerecht mit einem torlosen Remis. „Das war ein richtiger Sommer-Kick auf ganz schlechten Untergrund. Das 0:0 geht in Ordnung, für uns sind es zwei verschenkte Punkte“, sagte TSV-Trainer Helmut Schenk. „Das Schlimmste daran war die Verletzung von Maxi Papst.“ Papst wurde vom SV-Keeper niedergeräumt und verletzte sich schwer an der Schulter, sodass sich im Klosterdorf niemand wirklich über den Punktgewinn freuen konnte.

SC RW Bad Tölz – SG Hausham 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Turecek (34.), 2:0 Kettner (90.).

Rote Karte: Fritz (77./SG/Foul).

Gelb-Rot: Schmid (86./SG).

Auch die SG Hausham erwischte einen gebrauchten Tag. Die Knappen machten in der ersten Halbzeit das Spiel, kassierten aber durch einen „Glückstreffer im Nachschuss“, wie es Spartenleiter Christian Schneidt beschreibt, das 0:1. Ihre eigenen Chancen ließen die Gäste jedoch liegen. Nach der Pause schwanden bei den Corona-Geschwächten die Kräfte. Zudem sah Tobias Fritz die rote Karte. „Das war eine Gelbe und nicht mehr“, sagte Schneidt. Nach einer weiteren berechtigten Ampelkarte gegen Hausham machte Tölz mit dem 2:0 alles klar. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, resümierte Schneidt nach der Partie.

SF Egling – DJK Darching 1:3 (0:1)

Tore: 0:1/0:2 H. Schlagbauer (11./49.), 1:2 T. Beierbeck (59./FE), 1:3 S. Sitzberger (86.).

Gelb-Rot: Gemmerler (58./SF).

Einen verdienten 3:1-Auswärtssieg feierte die DJK Darching in Egling. Hans Schlagbauer brachte die Gäste in Führung, die die Partie nahezu nach Belieben bestimmten. Nach dem Seitenwechsel war erneut Schlagbauer mit dem 2:0 zur Stelle. Dann sah ein Eglinger die Ampelkarte, ehe die Sportfreunde durch einen Elfmeter herankamen. Den Sack zu machte Simon Sitzberger fünf Minuten vor Ende mit dem 3:1. „Der Sieg war absolut verdient. Der Platz war sehr trocken und schwer zu spielen. Aber wir hatten das Spiel in der Hand und mussten eigentlich keine Angst haben, einen Punkt liegen zu lassen“, resümierte DJK-Coach Paul van der Drift, der den kranken Patrick Lachemeier an der Seitenlinie vertrat. ts