FC Schwaig: Nur das Ergebnis passt nicht

Teilen

Kopfarbeit: FCS-Kapitän Tobias Jell (r.) im Zweikampf mit Sebastian Haager. © Riedel

In einem rassigen und hart umkämpften Spiel verlor der FC Schwaig am Donnerstagabend 0:1 gegen den SV Erlbach, bot dem souveränen Tabellenführer dabei aber die Stirn.

Schwaig – Ein Unentschieden wäre für die Elf von Trainer Ben Held verdient gewesen, aber die konsequentere Chancenauswertung der Gäste gab den Ausschlag. Bei besten äußeren Bedingungen entwickelte sich von Beginn an ein mitreißendes Match. Beide Teams warteten keineswegs ab, sondern spielten schnörkellos nach vorne. So dauerte es gerade vier Minuten bis zur ersten Torchance: Nach einem schönen Zuspiel von Mario Simak zog Vincent Sommer aus 18 Metern ab, doch sein schöner Schuss ging knapp über das Tor. Auf der Gegenseite kam David Lobendank an die Kugel, aber auch sein Schuss verfehlte das Gehäuse knapp.

Die bis dahin beste Chance erspielte sich Schwaig in der 18. Minute. Held bediente Raffi Ascher im Strafraum, der direkt auf Tobi Jell weiterleitete, doch Schwaigs Kapitän traf den Ball aus zehn Metern nicht richtig. Die nächste Chance der Gäste hatte Kapitän Johannes Maier, der mit einem weiten Flugball in Szene gesetzt worden war, dessen Schuss aber Torwart Franz Hornof entschärfte.

Auf der Gegenseite probierte es Sommer mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze, Torwart Welder de Souza Lima war aber zur Stelle und parierte. Nach einer schönen Ablage von Ascher zog Sommer aus 14 Metern ab, und zwang den Keeper wieder zu einer Glanzparade. Die anschließende Ecke landete bei Sommer, aber auch diesen Ball wehrte der Torwart ab. In der 39. Minute fiel der spielentscheidende Treffer. Nach einem Schwaiger Angriff kam Spielertrainer Lukas Lechner an den Ball und spielte einen schönen Pass auf der rechten Seite auf Goalgetter Maier, der noch ein paar Meter ging und dann, statt in die Mitte zu passen, aus 14 Metern Entfernung ins kurze untere Eck traf. Ein tolles Tor, bei dem Hornof keine Abwehrchance hatte.

Es ging hin und her in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel gaben die Gastgeber noch einmal richtig Gas und drängten auf den Ausgleich. Erlbach, mit gerade einmal 13 Gegentoren in 28 Spielen die mit Abstand beste Defensive der Liga, stand gewohnt gut und machte Held und Ascher das Leben schwer. In der 49. Minute liefen die Gastgeber in einen Konter. Lobendank wurde mit einem weiten Pass freigespielt, lief auf Hornof zu, doch Schwaigs Keeper behielt die Nerven und bewahrte sein Team vor dem 0:2. Auf der anderen Seite spielte Ascher Sommer frei, dessen Schlenzer aus 16 Metern vom Torwart aus der Ecke gefischt wurde. Fünf Minuten später probierte es Ben Held mit einem fulminanten Schuss aus 20 Metern, den der Keeper im Hechtsprung nur nach vorne anklatschen konnte. Den Nachschuss setzte Markus Strasser volley über die Querlatte.

Aber auch der Tabellenführer hatte seine Möglichkeiten: Der eingewechselte Nicolas Barth wurde auf dem linken Flügel steil geschickt und kam zehn Meter vor dem Tor zum Abschluss, FCS-Torwart Hornof parierte glänzend. Dann wieder die Heimelf: Nach einer schönen Flanke von der linken Seite von Leon Roth kam Ascher aus acht Metern freistehend zum Kopfball, verzog den Ball aber, sodass er knapp neben das Tor ging. So wurde die Zeit knapp, und als Schiedsrichter Patrick Meixner nach 93 Minuten die Partie abpfiff, stand der etwas glückliche Sieg des SV Erlbach fest. Über 90 Minuten hatten die Zuschauer eine Partie gesehen, die dem Begriff Spitzenspiel absolut gerecht wurde.