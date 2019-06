1860-Aufstiegsheld Köppel wechselt zum FC Schweinfurt

Von den Löwen zu den Schnüdeln

Der FC Schweinfurt hat sich einen namhaften Neuzugang gesichert. Der Regionalligist nimmt 1860-Linksverteidiger Christian Köppel unter Vertrag.

Christian Köppel wird in der kommenden Saison für den 1. FC Schweinfurt auflaufen. Das bestätigte der Verein auf dem offiziellen Instagram-Account. Der Linksverteidiger kommt von der Profimannschaft des TSV 1860 München. Köppel unterschreibt für ein Jahr mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

„Der entscheidende Grund, warum ich mich für Schweinfurt entschieden habe war, dass das Sportliche beim FC sehr stark ist, es aber vor allem auch um das Zwischenmenschliche und das Miteinander geht. Alle Verantwortlichen haben sich sehr um mich gekümmert. Ich habe bereits in den Gesprächen eine enorme Wertschätzung erfahren.“

„Ich denke, der Verein achtet da auf die Persönlichkeit, dass die Spieler ins Team passen und da habe ich positive Resonanzen bekommen. Die familiäre Umgehens Weise hat mich schlussendlich überzeugt“, erklärte der Münchner bei der Vertragsunterzeichnung. „Wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen und schnell als Mannschaft zusammenwachsen. Wichtig ist für mich, dass wir von Anfang an auf die Siegerstraße kommen und von Spiel zu Spiel Punkte mitnehmen, um am Ende das bestmögliche aus der Saison rauszuholen. Ich denke, meine Stärken liegen in meinem linken Fuß. Ich glaube, ich kann der Mannschaft auch persönlich weiterhelfen, da ich den Aufstieg mit München schon erlebt habe und sowohl in der Regionalliga Bayern, als auch in der dritten Liga Erfahrung sammeln konnte.“

Der Linksverteidiger war dem TSV 1860 München bislang treu geblieben. Seine fußballerische Laufbahn startete bei den Löwen in der U17-Bundesliga Süd/Südwest und lief bis zur U19-Jugendmannschaft weiter. Im Anschluss konnte sich der 24-Jährige für die 1. Mannschaft beweisen und machte 110 Einsätze in der Regionalliga Bayern. Mit dem Aufstieg mit den 60ern in die dritte Liga kam Christian Köppel zu vier Einsätzen in Liga drei. „Christian ist ein linker Verteidiger, der viel Regionalliga-Erfahrung mitbringt und maßgeblich einen großen Anteil am Aufstieg in die dritte Liga hatte. Er verfügt außerdem über einige Drittliga-Einsätze. In der Defensive wird er uns verstärken. Er ist nicht nur spielstark, sondern auch charakterlich ein Typ, der professionell eingestellt ist und unsere Ziele verfolgt“, freut sich der Sportliche Leiter Björn Schlicke über den Neuzugang.

Ein Spieler, den der FC auf der Position dringend gebraucht hat. So sieht das auch Cheftrainer Timo Wenzel:„Wir haben lange einen linken Verteidiger gesucht. Köppi ist auf der Position ein Fachmann, der sehr gut ausgebildet wurde und einen starken linken Fuß hat. Ein super Typ, der die Mentalität mitbringt und auch als Mannschaftskamerad sehr vorbildlich ist. Mit seinen 24 Jahren kann er+ hier beim FC in eine bestimmte Rolle schlüpfen und ich bin mir sicher, dass er in Schweinfurt den nächsten Schritt machen wird. Er ist mit 1860 schon in die dritte Liga aufgestiegen und kann da natürlich auch die Einstellung und die Erfahrung an die Jungs weitergeben und uns dahingehend weiterhelfen“.