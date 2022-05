FC Schwaig: „Wir sind die Drittbesten der Landesliga, das ist überragend“

Am Boden: die Schwaiger Raffi Ascher und Daniel Fichtlscherer (sitzend, v. r.). Links: FCU-Verteidiger Maxi Siebald, der wie im Hinspiel zwei Tore erzielte. © CHRISTIAN Riedel

Als Schiedsrichter Florian Ziegler nach 90 Minuten die Landesliga-Partie beim FC Unterföhring abpfiff, konnte man die Enttäuschung in den Schwaiger Gesichtern deutlich erkennen. Mit gesenkten Köpfen und hängenden Schultern kam das Team in der Mitte des Spielfelds zusammen.

Schwaig – 5:2 für Unterföhring lautete der Endstand (wir berichteten), der den Gastgebern endgültig die Teilnahme an der Relegation zum Aufstieg in die Bayernliga sicherte. Aber trotz des deutlichen Endergebnisses hatte der FC Schwaig nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Mit vielen Verletzungssorgen in der Defensivabteilung angereist, bot der Aufsteiger dem Favoriten die Stirn und war in der ersten Halbzeit auch die bessere Mannschaft mit den größeren Chancen. Glücklich für die Gastgeber ging es beim Stande von 2:2 in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Klasse des ehemaligen Regionalligisten, der seine Chancen eiskalt nutzte und deshalb auch zu Recht gewann. Sportjournalist Nico Bauer hatte vor der Partie die Frage gestellt, ob Schwaig „aus dem Hinspiel gelernt“ habe und nicht wieder so hoch verteidigen würde. Im Nachhinein muss man diese Frage verneinen.

Aber zur Wahrheit gehört auch, dass gerade dieses offensive und mutige Spiel typisch ist für den FC Schwaig. Mit Leidenschaft, Tempo und offenem Visier ging die Held-Elf also auch das Match beim Tabellenzweiten an. So bekamen die über 500 Zuschauer ein Spiel zu sehen, das zu Recht den Begriff Spitzenspiel verdiente mit Einsatzwillen, schnellen Kombinationen und tollen Tore. Außerdem war es trotz der Brisanz ein faires Spiel. Schiedsrichter Ziegler musste keine einzige Gelbe Karte zeigen.

Viele Auswärtsfans muntern Spieler auf - Dritter Platz bleibt sicher

Schwaigs Abteilungsleiter Wolfgang Lang resümierte nach dem Spiel: „Wir sind die drittbeste Mannschaft in der Landesliga, und das ist überragend.“ Und genau so sahen es die vielen Schwaiger Fans auch. Trotz der Niederlage feierten sie ihr Team minutenlang und munterten die niedergeschlagenen Spieler wieder auf. Anschließend wurde in Unterföhring noch das eine oder andere Bier gemeinsam getrunken, ehe es danach Richtung Heimat ging.

Zum Abschluss stehen zwei Partien auf dem Programm: zuerst das letzte Heimspiel der Saison gegen die Mannschaft der Stunde TSV Brunnthal, ehe es im letzten Match zum Derby nach Freising geht. An der Tabellensituation wird sich dann aber nichts mehr ändern. Schwaig bleibt auch nach den beiden Partien als Aufsteiger auf dem sensationellen 3. Platz der Landesliga Südost.