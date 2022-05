FC Schwaig: Wachgerüttelt - nach Rückstand drehen Fußballerinnen auf

Teilen

Konnten am Ende doch noch jubeln: Die Fußballerinnen der Sportfreunde Schwaig. © Christian Riedel / fotografie-ri

Mit 4:1 Toren gewannen die Fußballerinnen des FC Schwaig gegen die SpVgg Wolfsbuch/Zell und zogen nach Punkten mit Tabellenführer TSV Rohrbach gleich.

Schwaig – Dabei erwiesen sich die Gäste als harter Brocken, sodass die Buchhauser-Elf in den ersten 20 Minuten zwar gefällig kombinierte, aber kaum gefährlich vors gegnerische Tor kam. Dann der Schock: Nach einem vermeidbaren Freistoß von der rechten Seite kam Pia Regensburger an den Ball und drückte ihn zur überraschenden Gästeführung über die Linie (25.).

Das rüttelte Schwaig wach. Nur sechs Minuten später glich Lisa Maier aus. Die Chance zur Führung hatte Nana Opoku, aber Wolfsbuchs Torfrau Lisa Meier parierte glänzend.

Nach dem Seitenwechsel kam Schwaig mit frischem Elan aus der Kabine. Nadine Kutscher eroberte in der 51. Minute am rechten Flügel den Ball, zog nach innen und legte quer auf Opoku, die nur noch den Fuß hinhalten musste. Das 3:1 erzielte Maier nach toller Vorarbeit von Opoku. Im Anschluss reagierte Schwaigs Torfrau Anna Leitmann bei einem Schuss glänzend. Als Lola Ascher in der 68. Minute einen an ihr verschuldeten Foulelfmeter zum 4:1 verwandelte, war die Partie entschieden. (hr)