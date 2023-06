„Alles reingehauen, alles probiert“: FC SF Schwaig verliert dennoch 2:4 im Nachholspiel

Teilen

Die Schwaiger Damen verlieren das Nachholspiel gegen TSV Aßling mit 2:4 © Riedel

Erneut viele Ausfälle mussten die Schwaiger Damen beim Nachholspiel gegen den TSV Aßling verkraften. Am Ende stand eine 2:4 (1:2)-Niederlage.

Schwaig- Um überhaupt eine Mannschaft stellen zu können, kehrten drei Spielerinnen aus dem Ruhestand zurück: Feldspielerin Anna Gai gab ihr Debüt im Tor und machte ihre Sache hervorragend. „Anna bot eine sensationelle Partie, konnte sich im Spiel mehrfach durch starke Paraden auszeichnen und war der Mannschaft auch fußballerisch ein starker Rückhalt“, schwärmte Trainer Mane Buchhauser.

Schwaig kam gut ins Spiel und ging mit dem ersten Angriff durch Emily Grimes 1:0 in Führung (2.). Der FC blieb dran und bestimmte zunächst weiter das Spielgeschehen, doch mit zunehmender Spieldauer kam Aßling immer besser ins Spiel. Einen schönen Konter der Gäste durch Top-Torjägerin Sandra Funkenhauser konnte Gai sensationell klären. Doch in der 14. Minute war sie machtlos, als ein Eckball der Gäste nicht sauber geklärt wurde und Aßling durch Miriam Geißinger-Sowa zum 1:1 ausglich. Jetzt war Aßling spielbestimmend und schnürte die Gastgeberinnen in ihrer Hälfte ein. In der 28. Minute zeigte Funkenhauser ihre Klasse und jagte einen Ball aus 20 Metern unhaltbar unter die Latte zur 2:1-Halbzeitführung für die Gäste.

Sonntagsschuss stellt die Weichen für die Gäste aus Aßling

In der Halbzeit stellte FC-Trainer Buchhauser auf einigen Positionen um, um wieder mehr Zugriff zu bekommen. Katharina Blank wäre beinahe der Ausgleich gelungen, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei (48.). Mitten in die Schwaiger Drangphase der nächste unhaltbare Sonntagsschuss in den Winkel aus 25 Metern durch Funkenhauser zum 3:1 (52.). Schwaig gab noch mal alles, fing sich aber nach einem Ballverlust im Mittelfeld das 1:4 durch Katharina Kraus ein.

Doch Schwaig zeigte weiter Moral und kam in der 82. Minute durch Blank, nach schöner Vorarbeit von Grimes, zum 2:4. Nur eine Minute später lief Blank aufs Aßlinger Tor zu, der Ball ging jedoch um Zentimeter am Pfosten vorbei.

Schwaig warf bis zur letzten Minute alles rein, konnte jedoch die Niederlage nicht mehr verhindern. „Heute war nach den Ausfällen von mehreren Leistungsträgern einfach nicht mehr drin. Die Mannschaft hat bis zum Schluss alles reingehauen und alles probiert, doch heute hat das bessere Team gewonnen“, resümierte Buchhauser. (Rainer Hellinger)