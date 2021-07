FC Wildsteig/Rottenbuch II will in A-Klasse erneut den Klassenerhalt schaffen

Talentschmiede im Überlebenskampf

Der FC Wildsteig/Rottenbuch ist gut darauf vorbereitet, in der A-Klasse erneut um den Klassenerhalt mitzuspielen. Vor allem die jungen Talente spielen hier eine große Rolle.

Wildsteig/Rottenbuch – So wie im Vorbereitungsspiel gegen den Kreisklassisten WSV Unterammergau würde sich das Klaus Uhlschmied in dieser Saison öfter wünschen. Für den Abteilungsleiter des FC Wildsteig/Rottenbuch haftete dem Auftritt von Roman Schuster etwas nahezu Visionäres an. Der Stürmer aus der Reserve kam von der Bank, sah, was los war, und löste mit zwei Toren die Fahrkarte zum Sieg.

„Er hat ein Ausrufezeichen gesetzt“, lobte der FC-Spartenleiter den Angreifer, der erst vor zwei Jahren von den A-Junioren zu den Erwachsenen gestoßen war und vorwiegend die zweite Garde verstärkte.

Talente haben sie im Ammertal jede Menge, was auch daran liegt, dass das Reservoir an Fußballern in beiden Ortschaften so üppig ist, dass sogar noch eine dritte Mannschaft gebildet werden kann. Und so ist jedes Jahr für die nötige Blauauffrischung gesorgt. Aus der Jugend wechselten Michael Schuster, Georg Neuner, Christoph Angerer, Kilian Maier und Sebastian Trainer zu den Herren. Ob sie denselben Weg wie Roman Schuster einschlagen, ist noch ungewiss, aber die Voraussetzungen sind dieselben. Das Quintett soll in der A-Klasse Erfahrungen und Spielpraxis sammeln, um irgendwann auch im Kreisklassen-Team mitzumischen.

Die Grenzen sind fließend beim FC - bis zu 40 Spieler im Training

Dass die Grenzen beim FC fließend sind, bildet sich schon im Training ab. Um die 40 Kicker haben die Übungsleiter zu bespaßen. Das sorgt zwar manchmal für ziemliches Gedränge auf dem Rasen, aber auch für ein immenses Zusammengehörigkeitsgefühl aller Kicker. „Wir haben bei uns nicht so die große Trennung“, verkündet Uhlschmied stolz. Weil sich alle gut miteinander verstehen, gibt es auch keinen Klassenunterschied zwischen der Ersten und der Zweiten. Beide Mannschaften müssen besetzt werden. Wen Chef-Coach Robert Kanzler nicht verwenden kann, erhält bei seinen Assistenten Robert Speer und Fabian Lindauer eine Chance in der Reserve, um sich für höhere Weihen zu empfehlen.

„Wir werden vor denen keine Angst haben.“

In der vergangenen Saison hat die zweite Garnitur ihre Sache so gut gemacht, dass sie den Abstieg verhinderte – wenn auch nur um Haaresbreite. Deshalb lautet das Ziel auch diesmal Klassenerhalt. Was dem Team im Gegensatz zu der Konkurrenz in der A-Klasse 8 fehlt, ist die nötige Reife. Vier Fünftel der Spieler sind unter 25 Jahre alt. Simon Strauß und Steffen Biedermann gehören zu den Dinos im Team, obwohl sie in manch anderem Verein als Reservisten unter der Rubrik „Mittelalter“ laufen würden.

Ihre Routine machte sich bisher in der Vorbereitung bezahlt, die die Erwartungen des Spartenchefs erfüllte. „Ich habe sehr gute Ansätze gesehen“, lobte Uhlschmied. Er räumte aber ein, „dass es noch einiges gibt, was zu verbessern ist“. Bis zum Saisonstart am 1. August in Wessobrunn sollte der FC das hinbekommen. „Wir werden vor denen keine Angst haben“, stellt Uhlschmied klar, dass seine Reservisten auch gegen erste Mannschaften couragiert zu Werke gehen. Furcht ist auch nicht nötig. Wie eine Erste tickt, erleben die Wildsteiger ja in jedem Training. CHRISTIAN HEINRICH

