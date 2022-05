Meisterfete im Haus des Trainers - Nandlstadt muss auf Relegation hoffen

Entscheidung gefallen: Der FCA Unterbruck steht als Meister der Kreisklasse fest und steigt somit direkt in die Kreisliga auf. Die Ampertaler müssen sich ziemlich sicher gewesen sein, wie die vorab produzierten Shirts zeigen. © Lehmann

Die Sensation ist perfekt. Dem FCA Unterbruck gelingt als Aufsteiger der direkte Durchmarsch in die Kreisliga. Nach frühem Rückstand drehte der FCA richtig auf und musste sich nie ernsthaft Sorgen machen, denn Konkurrent Nandlstadt war in Freising gegen Vatanspor weit weg von einem Punktgewinn.

Vatanspor Freising - TSV Nandlstadt 4:1 (1:0). Der TSV Nandlstadt über die Saison hinweg die Souveränität in Reinform, zeigte im entscheidenden Saisonspiel Nerven. Vatanspor dominierte die Partie von Beginn an und ließ kaum Chancen zu. Die Führung erzielten die Gastgeber durch Xhino Myrteza, der eine Flanke von Nick Günaydin verwertete (31.).

Angetrieben vom überragenden Tolgahan Kilic, war das Team von Erhan Masat weiter überlegen und erzielte nach der Pause noch durch Ismail Hazar (56.) und Myrteza (58.) den vorentscheidenden Doppelpack. Der TSV kam zwar durch Simon Prummer (84.) noch einmal ran, doch direkt im Gegenzug machte Myrteza mit seinem dritten Treffer den Deckel drauf (85.). Vatanspors Coach Masat war hochzufrieden: „Das war eine makellose Leistung heute von Anfang bis zum Ende. Die Jungs wollen mir einen schönen Abschied bereiten. Jetzt wollen wir nächste Woche den dritten Platz perfekt machen.“

Für Nandlstadt ist mit der Niederlage hingegen die Chance auf den direkten Aufstieg passé. Ihre gute Saison müssen die Nandlstädter nun in Relegationsspielen krönen.

FC Moosburg - FCA Unterbruck 3:4 (1:4). Mitten rein in die Unterbrucker Feierlichkeiten versuchte Coach Alfons Deutinger seine Gefühlslage zusammenzufassen. „Ich bin noch ein wenig ungläubig: ich habe das noch nicht ganz realisiert.“ Sein Team musste gegen die Moosburger mehr Punkte holen als die Nandlstädter. Dabei ging es suboptimal los für Deutingers Team. Denn der FCM erzielte durch Mihai Raducano (5.) die Führung. Aber wie so oft kamen die Gäste schnell zurück. Markus Zacherl (8.) glich aus, die Elf blieb dominant. Nach 20 Minuten nutzte der FCA eine zehnminütige Moosburger Schwächephase zur Vorentscheidung. Matthis Hayer (23.), Zacherl (30.) und Andreas Pallauf (31.) besorgten den klaren Halbzeitvorsprung, wobei die Rote Karte von Leon Kern (41.) die Ausgangssituation noch einmal schmälerte.

Deutingers Team verlegte sich deshalb auf das Verteidigen. „Das haben sie auch mit zehn Mann einfach sehr diszipliniert und gut organisiert gemacht. Da hat man wieder gesehen, dass sie einfach das beste Team dieses Jahres sind“, lobte FCM-Coach Mario Sinicki, dessen Team dann alles auf Angriff setzte. Zu Treffern reichte es dann aber erst spät, zu spät. Christian Lüttig per Distanzschuss (77.) und ein Eigentor von FCA-Mann Christian Becker (86.) sorgten zwar für den Schluss, richtig Angst bekam Deutinger trotzdem nicht mehr. „Ich hatte einen Mann am Ohr, der mir vom Nandlstädter Spiel berichtet hat. Von daher wusste ich, dass ein Unentschieden reicht.“

Der Coach zeigte sich glücklich über die vorzeitige Meisterschaft. Schließlich hätte am letzten Spieltag noch alles passieren können. „Außerdem wohne ich inzwischen in der Nähe von Moosburg.“ Die Feier konnte also schnell von der Kabine in Deutingers Eigenheim verlagert werden. (Sebastian Bergsteiner)