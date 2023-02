FC Pipinsried freut sich über geglückte Generalprobe

Eins, zwei, drei, wer hat den Ball? Tim Greifenegger, der Deisenhofener Michael Bachhuber und Fabian Willibald (v.l.). © hae

Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat sein Testspiel in Deisenhofen 3:1 gewonnen. Herbert Paul, der neue Spielertrainer, konnte zufrieden sein. Der TSV Dachau 1865 feierte unterdessen einen Kantersieg.

Pipinsried/Dachau – Generalprobe geglückt: Der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat sein abschließendes Vorbereitungsspiel zur Frühjahrsrunde beim Bayernligisten FC Deisenhofen mit 3:1 gewonnen.

FC Deisenhofen – FC Pipinsried 1:3 (1:2): Bei stürmischen Bedingungen überzeugte der FC Pipinsried am Samstag bei seinem Test in Deisenhofen vor allem in der Defensive und bei Standards. Die Pipinsrieder mussten im Match gegen das Team ihres ehemaligen Trainers Andy Pummer ohne Daniel Jelisic (Kapselverletzung im Sprunggelenk) und Ahanna Agbowo (Schulter ausgekugelt) auskommen, zudem verzichtete Spielertrainer Herbert Paul auf einen eigenen Einsatz.

Top-Vorstellung links hinten in der Viererkette des TSV Dachau 1865: Matthias Leiber (am Ball). © ro

Kuriosität der Partie: Alle Tore fielen nach Standardsituationen. Beim 1:0 für Pipinsried versenkte Faton Dzemailji einen Freistoß (3.). Für das 2:0 (18.) sorgte Kapitän Simon Rauscheder nach einer Ecke per Kopf. Den 1:2 Anschlusstreffer erzielte Ex-Löwe Nico Karger. In der 44. Minute drosch er einen Freistoß in die Maschen des FCP-Gehäuses. Den Endstand zum 3:1 stellte Marin Pudic sicher, er verwandelte einen Foulelfmeter sicher (64.). Danach plätscherte die Begegnung dahin, Pipinsried kontrollierte aus einer guten Defensive heraus die Partie und ließ nichts mehr anbrennen.

„Wir haben eine gute Generalprobe gespielt“, sagte der neue Pipinsrieder Teammanager Ati Lushi, „wir standen sicher in der Abwehr und hatten gute Szenen nach vorne. Allerdings hätten wir mehr draus machen müssen. Mich freut es sehr, dass wir aus den Standards was gemacht haben, das war in der Vergangenheit nicht so.“

„Es war für uns ein guter Test gewesen gegen einen Gegner, der uns die Grenzen aufgezeigt hat“, sagte Deisenhofens Trainer Pummer nach dem Spiel. „Mit dem ersten Ball liegen wir gleich hinten, und mit dem ersten Eckball steht es dann 0:2.“

Am kommenden Wochenende geht es dann für den FC Pipinsried wieder um Punkte, denn da steht gleich das Derby in Rain auf dem Programm.

TSV 1865 Dachau – SV Pullach 5:1 (2:0): Der Landesligist war keine große Hürde: Mit 5:1 hat Bayernligist TSV Dachau 1865 am Samstag den Test gegen den SV Pullach gewonnen. Auffallend dabei, dass die neue Defensivtaktik von 65-Trainer Alexander Weiser immer besser funktioniert. Aber es gab auch zwei nicht so gute Nachrichten für die Dachauer: Kapitän Florian Mayer musste nach 30 Minuten mit einer Knieverletzung raus, und Stammkeeper Marco Jakob fällt mit einer Sehnenverletzung wohl drei Monate aus.

Die Dachauer spielten aus einer massierten und aufmerksamen Defensive, die auf Konter ausgerichtet war. Dies führte in der 20. Minute zur 1:0-Führung durch Sebastiano Nappo, der einen schnellen Angriff aus kurzer Distanz abschloss. Das 2:0 in der 32. Minute erzielte Martin Schön, der aus zwölf Metern traf. Wieder in Mittelstürmermanier das 3:0: In der 47. Minute wuchtete Sebastiano Nappa den Ball im zweiten Versuch aus fünf Metern ins Tor. Kevin Nsimba stellte für Pullach mit einem Schuss aus kurzer Distanz auf 1:3 (55.). Die weiteren Treffer für Dachau erzielten Martin Schön in der 61. und Neuzugang Mario Gratzl in der 88. Minute. „Das 5:1 ist ein ordentliches Ergebnis“, sagte 65-Trainer Weiser, „insgesamt haben wir wenig Chancen zugelassen und im Verbund gut gegen den Ball gearbeitet. Im eigenen Ballbesitz ist noch etwas Sand im Getriebe.“

TSV Jetzendorf – FC Spfr. Schwaig 1:2 (0:2): Der TSV Jetzendorf (Landesliga Südwest) hat das Testspiel gegen den Tabellen-13. der Landesliga Südost am Samstag mit 1:2 verloren. Raffael Ascher brachte Schwaig nach einer halben Stunde in Führung, in der 37. Minute stellte Markus Straßer auf 0:2. Jetzendorf kam nach der Pause nur zum Anschlusstreffer durch Dominic Reisner (56.). tol

Weitere Testspielergebnisse: FSV Harthof – SpVgg Erdweg 9:1; FC Emmering – SV Odelzhausen 1:0; SC Inhauser Moos – FCA Unterbruck 1:7; ASV Dachau – FC Neuhadern 1:0 (Torschütze David Dworsky).

