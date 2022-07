Feuerbeschau zeigt Brennpunkte auf

Das im Jahr 1890 gebaute Forsterner Rathaus wurde erstmals in einer Feuerbeschau gründlich begutachtet. © Vroni Vogel

Die Feuerbeschau für das im Jahr 1890 gebaute Rathaus in Forstern war für das Gebäude eine Premiere und wurde erstmals durchgeführt.

Forstern – In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten Bürgermeister Rainer Streu (AWG) und Gerlinde Wimmer vom kommunalen Bauamt die Ergebnisse vor.

Dabei wurden unterschiedliche Handlungsebenen aufgezeigt: Gewisse Gefahrenpunkte wurden prompt beseitigt, andere müssen noch per Auftragsvergaben entschärft werden. Keine schnelle Lösung gibt es zum nicht vorhandenen zweiten Flucht- und Rettungsweg sowie zur fehlenden Barrierefreiheit. Von Pflanzen verdeckte Feuerlöscher wurden bereits frei gestellt und der mit brennbaren Materialien wie Deko-Artikeln versehene Keller geräumt. „Der Keller ist jetzt picobello“, versicherte Bürgermeister Streu.

Auch im Speicher seien „hohe Brandlasten“ wie Kartonagen, Papier und Holz vorhanden gewesen. Dort oben habe sich jede Menge angesammelt, wie etwa Wahlunterlagen bis 1950. Hier sei eine Teilräumung veranlasst worden. Das im Speicher untergebrachte Archiv werde man dagegen nicht so schnell wegbringen, und es gebe im Rathaus keinen anderen Platz dafür. In diesem Zusammenhang frage Thorsten Scharmatinat (Grüne) nach, wie weit die Digitalisierung inzwischen fortgeschritten sei. Neues werde aus Handhabungsgründen digital aber auch noch in Papierform archiviert, war die Antwort.

Rauch- und Brandschutztüren für Speicher und Keller sollen installiert werden, um dem Sicherheitsaspekt Rechnung zu tragen. Peter Feckl (AWG) regte hier eine Türmagnetlösung an, damit sich die Türen problemlos öffnen und auch wieder schließen würden. Eine funkgesteuerte Rauchmeldeanlage soll in Auftrag gegeben und das Gebäude mit einer Brandschutzverordnung sowie Schildern zu den Fluchtwegen versehen werden.

Doch eine Problematik bleibe aufgrund des historischen Gebäudezuschnitts ohne größere An- und Umbauten unlösbar: ein zweiter Flucht- und Rettungsweg. Dasselbe gelte für die Barrierefreiheit. Das sei das „Manko“ des Rathauses. Laut Fachfirma könnten im Brandfall aus dem Sitzungssaal zehn Personen in 30 Minuten per Leitern über die Fenster gerettet werden, wobei davon ausgegangen werde, dass sich bis zu 20 Personen dort aufhalten würden. „Wir haben keinen anderen Sitzungssaal“, kommentierte Streu. Irgendwann werde man sich auf den Weg machen müssen, „etwas Neues zu bauen“.

Grünen-Rätin Maria Feckl hakte hinsichtlich energetischer Maßnahmen nach, „Was ist die Konsequenz aus dieser Feuerschau?“, fragte sie – zumal die oberste Geschossdecke nicht isoliert sei. Franz-Josef Obermeier (AWG) meinte, man sollte das Dach von einem Statiker anschauen lassen, um Möglichkeiten für eine energetische Sanierung an die Hand zu bekommen, die nicht in die Statik eingreifen würden und ohne den Dachstuhl erneuern zu müssen. Bürgermeister Streu will dem Gemeinderat bis zur nächsten Sitzung eine Aufstellung der Energiekosten zukommen lassen.

Grundsätzlich müsse man eine Strategie entwickeln, wie man mit dem alten Gebäude die nächsten zehn bis 15 Jahre verfahre, schlug Peter Feckl vor. Für Sebastian Klinger (CSU) war klar: „Wir können das Haus nicht abreißen.“ Im Falle eines Rathausneubaus sollte das historische Gebäude für eine andere Nutzung vorgesehen werden.

Wie Wimmer informierte, sei auch in der Schule eine Feuerbeschau vorgenommen worden, wobei hier noch keine Ergebnisse vorlägen. Eine Problematik zeichne sich allerdings ab: ebenfalls ein fehlender zweiter Flucht- und Rettungsweg.

